Süper Lig'de 7'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Süper Lig'de 7'nci haftanın hakemleri açıklandı

14.09.2022 14:40
Süper Lig'de 7'nci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Konyaspor mücadelesinde Abdulkadir Bititgen düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

16 EYLÜL CUMA20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY

17 EYLÜL CUMARTESİ17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK

18 EYLÜL PAZAR17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK


- İstanbul
YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 7'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
13:07 Sosyal konut projesinde kazma vuruluyor! İlk temel, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atılacak
13:02 Bakan Soylu, Yunanistan'ın katlettiği 2 düzensiz göçmenin görüntülerini yayınladı: Lanet olsun insanlığınıza
12:50 Bakanı Kurum, sosyal konut projesinde detayları paylaştı: Başvuruda hane geliri şartı var
12:31 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlendi: 3 kurşun isabet eden görevlinin durumu kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 15:01:36. #1.11#
SON DAKİKA: Süper Lig'de 7'nci haftanın hakemleri açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement