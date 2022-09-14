Süper Lig'de 7'nci haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Konyaspor mücadelesinde Abdulkadir Bititgen düdük çalacak.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;16 EYLÜL CUMA20.00 Galatasaray - Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN20.00 Atakaş Hatayspor - Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY
17 EYLÜL CUMARTESİ17.00 HangiKredi Ümraniyespor - Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA20.00 İstanbulspor - Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK20.00 Fravport Tav Antalyaspor - Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK
18 EYLÜL PAZAR17.00 Medipol Başakşehir - VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK17.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN20.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA20.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK
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