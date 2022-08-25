Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı - Son Dakika
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Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı

25.08.2022 04:27
Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane, hatıra parası bastırdı. Ancak hatıra parasının adına "Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası" isminin verilmesi Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı. Tepkilerin ardından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trabzonspor için basılan hatıra parada sertifika üzerinde sehven 7. şampiyonluk yazılması gerekirken 8. şampiyonluk yazılmıştır." denilere özür dilendi.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu Şampiyonu Trabzonspor için özel hatıra parası bastı. Ancak hatıra parasına verilen isim Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı.

"8. ŞAMPİYONLUK" İFADESİ FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Darphane'nin bastığı hatıra paraya"Trabzonspor 8. Şampiyonluk Hatıra Parası" ismini vermesi ve Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunu da Trabzonspor'un şampiyonlukları arasında sayması sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Bilindiği üzere Trabzonspor, geçen sezon şampiyon olduğunda 2010-2011 sezonunu da içine katarak 8. kez ligde mutlu sona ulaştıklarını vurgulamıştı.

Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı

RESMİ KAYITLARDA TRABZONSPOR'UN 7 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Geçen aylarda yeniden gerçekleştiren sözde şike davasında Fenerbahçe Kulübü ve yöneticileri tüm suçlamalardan beraat etmiş ve Yargıtay tarafından aklanmıştı. TFF resmi sitesinde 2010-2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe olarak görülmekte ve Trabzonspor'un 7 şampiyonluğu olduğu belirtilmekte.

Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı
TFF'nin resmi sitesinden alınmıştır

"KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Gelen tepkiler üzerine Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "2021-22 Süper Lig şampiyonu Trabzonspor için basılan hatıra parada sertifika üzerinde sehven 7. şampiyonluk yazılması gerekirken 8. şampiyonluk yazılmıştır. Bu durum fark edildikten hemen sonra gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Futbol camiası, taraftarları ve kamuoyundan özür diler bilgilerinize arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı

HATIRA PARASININ ÜÇLÜ SETİ 1400 LİRA

Gümüş üzeri altın kaplama, Gümüş, Bronz olarak basılan hatıra paralar, Darphane'nin sitesinden satışa sunuldu. Hatıra paralar 3'lü set halinde alına bildiği gibi tek tek de alınabiliyor. Üçlü set 1400 TL'ye satışa sunulurken, Gümüş üzeri altın kaplama olan 570 TL'ye, Gümüş olan 520 TL'ye ve Bronz olan 150 TL'ye satılıyor.

Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı
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Son Dakika Spor Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darphane'nin Trabzonspor için bastığı hatıra parasındaki şampiyonluk detayı Fenerbahçelileri ayaklandırdı - Son Dakika
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