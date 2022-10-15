Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu - Son Dakika
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Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu

15.10.2022 18:08
Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Adana ekibinin formasını giyen Faslı oyuncu Belhanda, 4 dakikada hem gol hem asist yaparak, takımının 2-0'lık üstünlüğü sağlamasında başrol oynadı.

Kasımpaşa ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısına Belhanda damga vurdu.

4 DAKİKADA HEM GOL HEM ASİST

Adana Demirspor'da Belhanda 4 dakikada yaptıklarıyla taraftarını mest etti. Deneyimli futbolcu 37. dakikada fileleri havalandırırken, 41. dakikada da Akintola'nın golünde asisti yapan isim oldu. Belhanda'nın bu performansı taraftarını mest ederken, yıldız futbolcu için sosyal medyada övgü dolu yorumlarda bulundu.

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6 GOLE ULAŞTI

2021 yazından beri Adana Demirspor forması giyen Belhanda, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Faslı futbolcu bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada takımına 6 gollük katkı sağladı.

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Son Dakika Spor Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu - Son Dakika
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