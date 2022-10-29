Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası canlı yayında açıkladı: TFF yöneticileri tribünde olduğu için Dursun Özbek onlarla oturmamış

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5'ta mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"DURSUN ÖZBEK, TFF YÖNETİCİLERİ İLE OTURMADI"

Dursun Özbek ile ilgili bir detayı paylaşan Rıdvan Dilmen, "TFF yöneticileri tribünde olduğu için Dursun Özbek'in onlarla oturmadığı haberi geldi." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"İLK KEZ OYNAYAN SOL BEK GOL ATTI"

"Galatasaray'ın buna ihtiyacı vardı. Viviano'nun 6-7'ye gidecek maçı tek başına bu skorda tuttuğunu görüyoruz. Karagümrük savunma da yapamadı. Galatasaray bu sezon belki de en fazla rakip ceza sahasına girdiği maçı oynadı. İlk kez oynayan sol bek gol attı. Uzun süre sonra 11'de oynadı gerçekten tebrik etmek lazım.

"OYUNCULARIN SEVİNCİ YOKTU"

11'e 10 oynamak farklı. Pozisyon fazla olmasa da Galatasaray üstün oynamaya başladı. Oyuncuların ve teknik direktörlerin üstünde baskı vardı. Maçtan sonra oyuncuların bir sevinci yoktu.

"KIRMIZI VERMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ"

Bugünkü maçta hakemin çok ağır kararıyla maçın dengesini bozdu. O pozisyon bugünün şartıyla VAR'ın çağırmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyorum. VAR'a çağrıldığınız için kırmızı vermek zorunda değilsiniz ama geçen haftanın baskısı vardı hakemin üzerinde. Galatasaray'ın geçen haftaki haklı serzenişini telafi eder gibi bir durum oldu.

"90 DAKİKAYI TAMAMLAYACAK DURUMLARI YOK"

Galatasaray'ın oynadığı oyun genel anlamda çok iyi değil. Bu kadronun geç olmasından dolayı. Galatasaray'da heyecanlandıran yıldız transferleri henüz etkili olamadılar. Galatasaray'ın olağanüstü bir Antalya kampı geçirmesi lazım. Şu ana kadar hocanın da hatası var. Takım kesinlikle 90 dakikayı tamamlayamayacak bir durumda ki oyuncuları çıkarıyor.

"BÜYÜK KULÜP OLMAK BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Her şeye rağmen bir şekilde 3. sıraya gelen bir Galatasaray var. Bunun bu şekilde devam edebilmesi için oyuncuların formlarının yükselmesi lazım. Mertens gibi bir oyuncu henüz bir 90 dakika bitiremedi. Leo Dubois fizik olarak iyi değildi. Büyük kulüp olmak başka bir şeydir. Saha dışı faktörlerle fazla uğraşmadan oynamalılar.

"HER ŞEYE RAĞMEN 3. SIRADA OLMALARI BAŞARILI"

Galatasaray'da planlama hatalı yapıldı. Okan Buruk adı geçtikten 3 hafta sonra geldi. Bir başka sıkıntı oyuncuların fit gelmemesiydi. Mata ve Mertens'in yaşları da çabuk toparlamalarını mümkün kılmıyor. Yerli transfer politikası da var. Bunların hepsine rağmen 3. sırada olması başarılı bir durum.

"ICARDI TARZI OYUNCULARI YÖNETMEK KOLAY DEĞİL"

Okan hoca yeni gelen yardımcıyı istememiştir. Ama yönetim hocam bizim buna ihtiyacımız var demiştir. Okan Buruk'un taraftar ve yöneticiye ihtiyacı var. Her hafta ipte gitmemeli. Henüz çok güçlü değil Okan Buruk. Icardi tarzı oyuncuları yönetmek kolay değildir."