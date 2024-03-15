Türkiye, 3 Sezonluk Aranın Ardından Şampiyonlar Ligi\'ne Direkt Takım Gönderme Hakkı Kazandı

Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazandı.
"Devler Ligi"ne doğrudan katılım için UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10'a girmesi gereken ve an itibarıyla 38,1 puanla 9'uncu sırada yer alan Türkiye, turnuvalardaki son 16 turu maçlarının ardından sezonu ilk 10'da bitirmeyi garantiledi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye, bu haftayı puansız kapatsa da özellikle Glasgow Rangers'in elenmesiyle UEFA organizasyonlarında İskoç takımının kalmaması, Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonuna "Devler Ligi" kapısını ardına kadar açtı.
İlk 8 dışında yoluna devam ülkeler Türkiye, Çekya ve Yunanistan
Türkiye, Çekya ve Yunanistan, UEFA klasmanında ilk 8 haricinde çeyrek finallere takım gönderen 3 ülke konumunda bulunuyor.
Klasmanda 11'inci basamaktaki Çekya'nın 35,8 puanı var. Yunanistan ise 29,525 puanla 17'nci sırada yer alıyor.
Türkiye ve Çekya birer, Yunanistan ise 2 takımla yoluna devam ederken, 4 takım da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.
Türkiye'den Fenerbahçe, Çekya'dan Viktoria Plzen ve Yunanistan'dan Olympiakos ile PAOK, UEFA'nın 3 numaralı organizasyonunda yarı final için ter dökecek.
UEFA ülke puanı klasmanında 8 ila 17'inci sıradaki ülkeler, bu ülkelerin puanları ve kalan takım sayıları şöyle:
|UEFA 2023/24 ÜLKE PUANI
|Sıra
|Ülke
|Puan
|Takım
|8
|Belçika
|47,6
|1/5
|9
|Türkiye
|38,1
|1/4
|10
|İskoçya
|36,05
|0/5
|11
|Çekya
|35,8
|1/4
|12
|İsviçre
|32,975
|0/5
|13
|Avusturya
|32,6
|0/5
|14
|Norveç
|31,625
|0/4
|15
|Danimarka
|31,45
|0/4
|16
|İsrail
|31,125
|0/4
|17
|Yunanistan
|29,525
|2/5
Yunanistan'ın Türkiye'yi geçme şansı yok
İki takımla yoluna devam eden Yunanistan'ın matematiksel olarak ilk 10'a girme şansı bulunmuyor.
Çekya'nın Türkiye'yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe'nin puan almadan Avrupa'ya veda etmesi ve Viktoria Plzen'in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya'nın bu şansı da kalmayacak
Bunların yanı sıra Türkiye'nin 8'inci sıradaki Belçika'yı yakalaması da matematiksel olarak mümkün değil.
Bu gerekçelerle Türkiye'nin, an itibarıyla bulunduğu 9'uncu sırada sezonu tamamlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.
Klasmanda 9 ile 10'uncu sıranın farkı, lig 2'ncisini etkiliyor
Türkiye'nin, sezonu 9 ya da 10'uncu sırada tamamlaması sadece Süper Lig 2'ncisinin Şampiyonlar Ligi için oynayacağı eleme turu sayısını değiştirecek.
Statü gereği Süper Lig 2'ncisi; klasman 9'unculuğu halinde 2, klasman 10'unculuğu halinde 3 eleme turu oynayacak.
Bunun haricinde her iki durumda da;
Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılacak.
Avrupa Ligi'ne 2 takım gidecek ve 1'inci takım 1 eleme turu, 2'nci takım 3 eleme turu oynayacak.
Konferans Ligi'ne 1 takım gidecek ve 3 eleme turu oynayacak.
Ülke puanına en fazla katkı Fenerbahçe'den
Türkiye'de bu sezon ülke puanına en fazla katkı veren ekip Fenerbahçe oldu.
Konferans Ligi'nde mücadele eden ve çeyrek finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, 18 puan topladı.
Bu klasmanda Fenerbahçe'nin hemen ardında 15,5 puanlı Galatasaray bulunuyor.
Türkiye adına bu sezon Avrupa'da yer alan diğer takımlardan Beşiktaş 9, Adana Demirspor ise 3,5 puanlık performans ortaya koydu.
Son 5 sezonda da Fenerbahçe zirvede
Ülke puanı genel klasmanı hesaplamasında son 5 sezon baz alınıyor ve bu kulvarda da Türkiye adına en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe.
Sarı-lacivertliler bu alanda 46 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 43 puanla 2'ncilik koltuğunda oturuyor.
Bu 2 takımı, mütevazı bütçelerine rağmen Başakşehir ve Sivasspor takip ediyor.
Özellikle 2019-20 ve 2022-23 sezonlarındaki performansıyla dikkati çeken Başakşehir toplamda 34 puan, Sivasspor da 17,5 puanla Türkiye'nin 20'nci sıradan üst basamaklara tırmanmasında önemli rol oynadı.
Son 5 sezonda Avrupa'da mücadele eden takımlar ve bu takımların ülke puanına katkısı şöyle:
|UEFA ÜLKE PUANINA KATKI SON - 5 SEZON
|Takım
|Puan
|Fenerbahçe
|46
|Galatasaray
|43
|Başakşehir
|34
|Sivasspor
|17,5
|Beşiktaş
|16,5
|Trabzonspor
|13
|Adana DS
|3,5
|Konyaspor
|2,5
|Malatyaspor
|2,5
|Alanyaspor
|0,5
Son Dakika › Spor › Türkiye, 3 Sezonluk Aranın Ardından Şampiyonlar Ligi'ne Direkt Takım Gönderme Hakkı Kazandı - Son Dakika
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katılıyor. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele ediyor. Şampiyona 3 gün sürecek.
Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u çok beğendiğini söyleyerek, takımın şampiyon olacağına inandığını belirtti.
Ergene ilçesinde düzenlenen okul sporları minik kız ve erkek voleybol ilçe müsabakaları başladı. Ergene Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakalar, iki hafta sürecek. Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı, müsabakalara katılan takımlara ve öğrencilere başarılar diledi. Çorluspor 1947 ise Gölcükspor maçına hazırlandı. Çorluspor 1947, deplasmanda oynayacağı Gölcükspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, takımın moral olarak çok iyi durumda olduğunu belirtti. Çorlu Belediye meclisi mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ergene Belediyesi ise e-ruhsat dönemini başlattı. Belediye başkanı Rasim Yüksel, e-ruhsat projesinin vatandaşlara daha hızlı ve şeffaf bir hizmet sunmayı amaçladığını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Okul Sporları Gençler Basketbol Türkiye Birinciliği erkekler final maçını izledi. Bakan Bak, final karşılaşmasının hava atışını yaparak, müsabakayı tamamını izledi ve Çiğli Bilim Doğa'nın kupasını verdi. Bakan Bak, karşılaşma öncesinde yaptığı konuşmada, basketbola büyük önem verdiklerini ve sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu vurguladı.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kadın Milli Satranç Takımı, 10-23 Eylül tarihleri arasında Budapeşte'de düzenlenecek olan 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'na hazırlık amacıyla Antalya'da kampa girdi. Milli takım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle kamp sürecini sürdürecek. Kampın antrenörlüğünü GM Nidjat Mammadov yaparken, IM Ekaterina Atalık, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WGM Kübra Öztürk Örenli, WFM Gülenay Aydın ve WIM Hayale İsgenderova da takımda yer alıyor. Milli sporcular, çevrim içi eğitimlerin ardından Mart ayına kadar yüz yüze kampla devam edecek.
Kilis'te yaşayan depremzede sporcu Merve Yenidünya, başladığı bilek güreşi sporunda birçok başarı elde etti. 6 dünya, 6 Avrupa ve 20 Türkiye şampiyonluğu bulunan Yenidünya, hedefini daha da yükseklere koymuş durumda. Azmi ve çalışkanlığıyla arkadaşlarına ilham olan genç sporcu, salgın ve deprem gibi zorluklara rağmen antrenmanlarına devam ediyor.
Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, Emlak Konut ile yapacağı karşılaşmada galibiyeti hedefliyor. FIBA Kadınlar Euroleague'de Final Four'a kalan ÇBK Mersin, ligde de başarısını sürdürmek istiyor. ÇBK Mersin Genel Koordinatörü Ender Ünlü, Emlak Konut karşısında kazanarak yollarına devam etmek istediklerini belirtti. Takımın en önemli itici gücünün taraftarlar olduğunu vurgulayan Ünlü, sporseverleri maça davet etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Galatasaray Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine ifadeye çağrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Baki'ye destek olmak için adliyeye geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, aile bağlarını güçlendirmek için düzenlenen taekwondo, masa tenisi, satranç ve boks müsabakalarına katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, sporun milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Angola ile yaptığı hazırlık maçında rakibini 43-22 mağlup etti. Türkiye, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-13 önde tamamladı ve karşılaşmayı da 43-22 kazandı. Milli takım, başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde hazırlıklarını sürdürerek, yarın saat 18.00'de Angola ile bir hazırlık maçı daha yapacak. Bu karşılaşma sporseverler tarafından ücretsiz izlenebilecek.
Yılport Samsunspor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Ntcham, takımının başarılı performansı ve yeni transferlerle birlikte daha iyi bir takım olduklarını belirtti. Ntcham, takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurduklarını ve dışarıdaki ilişkilerinin de saha içindeki performanslarını olumlu etkilediğini söyledi. Ayrıca Türk yemeklerini ve Samsun'u çok sevdiğini ifade etti.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, sezon açılışından bu yana geçen 2 buçuk ayda yaklaşık 2 milyon turist ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, kayak turistinin yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?