Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet ücretleri görenleri şaşırtıyor! Tüm futbolseverler aynı yorumu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet ücretleri görenleri şaşırtıyor! Tüm futbolseverler aynı yorumu yaptı

29.03.2023 17:55

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor. Büyük maçta bilet fiyatları 450 ile 7 bin TL arasında değişirken, bilet fiyatlarını fazla bulan taraftarlar, sosyal medyadan tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri perşembe günü satışa sunulacak.

GENEL SATIŞ 1 NİSAN'DA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

30.03.2023 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

31.03.2023 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

01.04.2023 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır" denildi.

Satışlar 1 Nisan'da! Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

  • Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira
  • Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira
  • Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira
  • Maraton Alt E Blok: 2500 lira
  • Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira

Satışların sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı da duyuruldu.

İşte bilet fiyatlarından memnun olmayan bazı taraftarların yorumları;

Satışlar 1 Nisan'da! Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu
Satışlar 1 Nisan'da! Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu
Satışlar 1 Nisan'da! Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu
Satışlar 1 Nisan'da! Dev derbinin bilet fiyatları belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet fiyatlarını gören taraftarlar aynı yorumu yapıyor
YORUMLAR (1)
  • sait acar: Birileri cep dolduruyor.Ama borçlar gittikçe devleşiyor.Amaçları reklamlarını parasız yaptırmak. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Favori belli oldu! İşte sonucu merak konusu olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının oranları Favori belli oldu! İşte sonucu merak konusu olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının oranları Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet ücretleri görenleri şaşırtıyor! Tüm futbolseverler aynı yorumu yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Derbi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Valencia beklenenden erken döndü
19:03 Hangi kulüpler maçların geçersiz sayılmasını istedi? İşte verilen oylar
18:55 "Adaylıktan çekilecek misiniz?" sorusuna Muharrem İnce'den net yanıt: Öyle bir şey demedim
18:46 Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken söylediği cümle görüşmenin önüne geçti: Hoşgeldiniz, güle güle
17:59 Osmaniye'de şiddetli fırtına nedeniyle binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti
18:27 Antalya'da depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma yuvarlandı! 3 ölü, 1 yaralı
18:37 Bedeli ağır oldu! Ankaragücü-Beşiktaş maçında futbolculara tekme atan taraftara hapis cezası
18:33 Kılıçdaroğlu ile görüşen İnce'den dikkat çeken ittifak mesajı: Menfaatler değil ilke ittifakları olmalıdır
18:07 Son Dakika: Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın, "Ligden çekilen takımların maçları sayılmasın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi
17:52 Galatasaray'dan çok ses getirecek iş anlaşması! Aslanlar dünyaya açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2023 19:34:37. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet ücretleri görenleri şaşırtıyor! Tüm futbolseverler aynı yorumu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement