Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri perşembe günü satışa sunulacak.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.
30.03.2023 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)
31.03.2023 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)
01.04.2023 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır" denildi.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Satışların sadece www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı da duyuruldu.
İşte bilet fiyatlarından memnun olmayan bazı taraftarların yorumları;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin bilet ücretleri görenleri şaşırtıyor! Tüm futbolseverler aynı yorumu yaptı - Son Dakika