Süper Lig\'in 32. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 10 Milyon Gence Yüzme Öğrettik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de yaptığı konuşmada, Türkiye'de 700'e yakın olimpik ve yarı olimpik havuzlar yapıldığını ve bu zamana kadar 10 milyon gence yüzme öğretildiğini belirtti. Bakan Bak ayrıca gençlik merkezlerinin sayısının 400'ü aştığını ve Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını ifade etti. Bakanlık olarak en büyük hedeflerinin bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele olduğunu vurgulayan Bak, gençleri spor salonlarına ve tesislere davet etti.