Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u farklı mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar, Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçti.
40'ta Bünyamin Balcı perdeyi açtı. 65'te Tayfur Bingöl, küfürden dolayı ikinci sarı kartı gördü, oyundan atıldı. Sonrasında maç koptu. 68'de Mukairu farkı 2'ye yükseltti. 90'da Floranus fişi çekti.
Alanyaspor Bülent Korkmaz yönetiminde bu sezon devlere kök söktürdü. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Alanya'nın Antalya karşısında gösterdiği performans bir hayli şaşırttı.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı - Son Dakika Spor