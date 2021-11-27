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Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı - Son Dakika

Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

27.11.2021 15:45
Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı

Antalyaspor, evinde ağırladığı Alanyaspor'u derbide Bünyamin, Mukariu ve Floranus'un golleriyle 3-0 mağlup etti. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, son dört maçta üçüncü galibiyetini aldı.

Nuri Şahin'in göreve gelmesiyle yükselişe geçen Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u farklı mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar, Alanyaspor'u 3-0'lık skorla geçti.

KIRMIZI KART ÇIKTI

40'ta Bünyamin Balcı perdeyi açtı. 65'te Tayfur Bingöl, küfürden dolayı ikinci sarı kartı gördü, oyundan atıldı. Sonrasında maç koptu. 68'de Mukairu farkı 2'ye yükseltti. 90'da Floranus fişi çekti.

HEPSİNİ YENDİ

Alanyaspor Bülent Korkmaz yönetiminde bu sezon devlere kök söktürdü. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı yenen Alanya'nın Antalya karşısında gösterdiği performans bir hayli şaşırttı.

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Nuri Şahin, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Süper Lig'in bir başka süper derbisi! Antalyaspor, devlere kök söktüren Alanyaspor'a gol oldu yağdı - Son Dakika
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