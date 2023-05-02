Survivor'dan akıllarda kalan güzel futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün bayan futbol takımına transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Survivor'dan akıllarda kalan güzel futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün bayan futbol takımına transfer oldu

02.05.2023 08:30

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ünlenen futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün bayan futbol takımıyla anlaştı. Aycan, İstanbul ekibinin başarısı için ter dökecek.

Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen futbolcu Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu Aycan, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Survivor'ın yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu

"AİLEMİZE HOŞ GELDİM"

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç'a ailemize hoş geldin diyoruz" ifadeleri yer aldı.

Survivor'ın yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu

HÜCUM OYUNCUSU

Milli formayı da giyen Aycan, on numara ve forvet bölgesinde görev yapıyor. 1998 doğumlu futbolcu son olarak ALG Spor'da oynamıştı.

Survivor'ın yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu
Survivor'ın yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu
YORUMLAR
500
Survivor'ın güzel yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu Survivor'ın güzel yıldızı Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün futbolcusu oldu

Fatih Karagümrük, Aycan Yanaç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Survivor'dan akıllarda kalan güzel futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün bayan futbol takımına transfer oldu - Son Dakika


Son Dakika
08:49 Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsünde kadın adayın yüzü karartıldı! Gelen tepkilerden sonra partiden açıklama geldi
08:45 Eski Halk Bank Genel Müdürü Hakan Atilla'nın pasaportuna havaalanında el konuldu! Kaçacak mısınız sorusuna Atilla: Devlet bir açıklama yapar herhalde
08:32 Pasaportuna el konulan Hakan Atilla'dan "Yurt dışına mı kaçacaktınız?" sorusuna yanıt
08:25 Survivor'dan akıllarda kalan güzel futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün bayan futbol takımına transfer oldu
08:24 Memleket Partisi çatlak verdi! Meclis Üyesi Ahmet Meşe seçimde tek yürek olunması gerektiğini belirtirken desteğini Kılıçdaroğlu'na vereceğini söyledi
08:20 Cumhurbaşkanlığı seçiminde son yapılan ankette sonuç uzatmalara kalacağı yönünde!
08:19 Kemal Kılıçdaroğlu: Seçimin kaderini gençler belirleyecek, onlara güveniyorum
08:16 Nusaybin'de terör sebebiyle 9 mahallede sokağa çıkma yasağı getirildi
07:48 Son Dakika: Mardin Nusaybin'de terör operasyonu! 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
07:25 Kılıçdaroğlu tek tek sıraladı: Seçimi kazanırsam ilk etapta bu kurumların başındaki isimler görevden alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 09:01:41. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor'dan akıllarda kalan güzel futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün bayan futbol takımına transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement