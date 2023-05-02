Survivor'dan akıllarda kalan güzel futbolcu Aycan Yanaç, Fatih Karagümrük'ün bayan futbol takımına transfer oldu

Acun Ilıcalı'nın yarışması Survivor'da Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen futbolcu Aycan Yanaç'ın yeni takımı belli oldu. 25 yaşındaki futbolcu Aycan, Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİM"

Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu Aycan Yanaç ile 2023/2024 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladık. Gelecek sezondan itibaren Karagümrük forması giyecek olan Aycan Yanaç'a ailemize hoş geldin diyoruz" ifadeleri yer aldı.

HÜCUM OYUNCUSU

Milli formayı da giyen Aycan, on numara ve forvet bölgesinde görev yapıyor. 1998 doğumlu futbolcu son olarak ALG Spor'da oynamıştı.