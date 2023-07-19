Szymanski'den daha ilk röportajında İsmail Kartal'a açık çağrı! Oynamayı istemediği bölgeyi ilan etti

Fenerbahçe'nin 9 milyon 750 bin euro karşılığında Dinamo Moskova'dan kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, FB TV'ye konuştu. 8 ve 10 numara pozisyonunda oynadığını belirten Polonyalı, kanatlarda oynamayı sevmediğini belirtti.

"TAKIM İÇİN SAVAŞARIM"

Szymanski yaptığı açıklamada, "10 numara ve 8 numara oynayabiliyorum. Kenarlarda da oynayabiliyorum ama bunu sevmiyorum. Savaşmayı, pres yapmayı, koşmayı seven bir oyuncuyum. Takım için savaşırım. Futbol yeteneklerim var. Bazen yeterli olabiliyor, bazen daha iyisini yapmanız gerekiyor. İyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Szymanski'nin açıklamaları şöyle:

"SABIRSIZLIKLA OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARI BEKLİYORUM"

"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için gururluyum. Bu transferin hemen bitmesini istedim. Fenerbahçe'nin ilgisini biliyordum. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum. Fenerbahçe, beni çok istedi. Bunu hissettim. Buraya gelmemde ana sebep bu. Ali Koç ile görüştük. Sportif direktörümüz Mario Branco ile görüştük. O konuşmalardan sonra büyük bir ailenin içinde olacağımı hissettim ve imzayı attım.

"FENERBAHÇE'YE GELMEDEN ÖNCE KİMSEYLE KONUŞMADIM"

Fenerbahçe ile ilgili çok kapsamlı bilgim yoktu. Ancak Türkiye'nin en büyük kulübü olduklarını biliyordum. Başakşehir ile kupa finalini izledim. Fenerbahçe'ye gelmeden önce kimseyle konuşmadım. Roman Neustadter arkadaşım, transferim sonrasında konuştuk.

"MESSI DÜNYANIN EN İYİSİ"

Fenerbahçe'ye transferim uzun sürdü. Artık buradayım. Rusya'ya gitme konusunda vize problemi oldu. Adaptasyonum iyi gidiyor. Fenerbahçe çok büyük bir aile. Burada herkes bana yardımcı oluyor. Her futbolcu bunu ister. Lionel Messi dünyanın en iyisi. O benim için idol. Sol ayaklı olduğu için daha fazla seviyor olabilirim. Oyun tarzına hayranım. Sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Ancak Cristiano Ronaldo da dünyanın en iyi futbolcularından biri.

"BİRAZCIK ZAMANA İHTİYACIMIZ OLACAK"

Taraftarların bana olan desteğine teşekkür ederim. Lig uzun bir maraton, bizi hep desteklemelerini istiyorum. Harika bir sezon geçirmeyi diliyorum. Kişisel hedefim her kulüpte şampiyonluk. Fenerbahçe'nin beni şampiyonluk için getirdiğini biliyorum. Çalışma ritmi ile bunu hissediyoruz. İyi çalışıyoruz. Yeni oyuncular geldi. Birazcık zamana ihtiyacımız olacak. Şampiyonluk dışında başka bir düşünce aklımda yok."