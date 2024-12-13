Takımlarımızın UEFA'dan şu ana kadar kaç para kazandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Takımlarımızın UEFA'dan şu ana kadar kaç para kazandığı ortaya çıktı

Takımlarımızın UEFA\'dan şu ana kadar kaç para kazandığı ortaya çıktı

Avrupa'da mücadele eden takımlarımızdan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandıkları toplam para açıklandı. En fazla kazanan kulüp 13.475 milyon euro ile Galatasaray oldu. İşte diğer takımların kazancı...

13.12.2024 09:59
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Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.

TRABZONSPOR

  • 1.275 milyon euro

RAMS BAŞAKŞEHİR

  • 4.725 milyon euro

BEŞİKTAŞ

  • 6.335 milyon euro

FENERBAHÇE

  • 7.460 milyon euro

GALATASARAY

  • 13.475 milyon euro

BAŞARI BONUSLARI

Avrupa Ligi'nin ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:

  • Galibiyet 450 bin euro
  • Beraberlik 150 bin euro
  • 1-8 içerisinde bitirirse: 600 bin euro
  • 9-16 arasında yer alırsa: 300 bin euro
  • İlk 24 takım içerisinde yer alırsa: Ek 300 bin euro
  • Son 16 Turuna kalırsa: 1.75 milyon euro
  • Çeyrek Finale kalırsa: 2.5 milyon euro
  • Yarı Finale kalırsa: 4.2 milyon euro
  • Finale yükselirse: 7 milyon euro
  • Şampiyon olursa: 6 milyon euro

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımlarımızın UEFA'dan şu ana kadar kaç para kazandığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan:
    Batık olmalarına rağmen, her aldıkları parayı transfer için kullanmaya çalışıyorlar çünkü taraftar klüp batmış umursamıyor, sadece başarı var mı ona bakıyor. Hal böyle olunca onlarda nasıl olsa kimse sormuyor babasının parası gibi harcıyor, böyle giderse klüpler satılacak, demedi demeyin. 5 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Reziller 0 0 Yanıtla
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