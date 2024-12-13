Takımlarımızın UEFA\'dan şu ana kadar kaç para kazandığı ortaya çıktı

barış özcan:

Batık olmalarına rağmen, her aldıkları parayı transfer için kullanmaya çalışıyorlar çünkü taraftar klüp batmış umursamıyor, sadece başarı var mı ona bakıyor. Hal böyle olunca onlarda nasıl olsa kimse sormuyor babasının parası gibi harcıyor, böyle giderse klüpler satılacak, demedi demeyin.