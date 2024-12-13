Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in yanı sıra turnuvaya elemelerde veda eden Trabzonspor'un bu sezon kazandığı toplam para ortaya çıktı.
Avrupa Ligi'nin ilerleyen bölümlerinde elde edilecek başarıya göre alınacak ücretler ise şöyle olacak:
Son Dakika › Spor › Takımlarımızın UEFA'dan şu ana kadar kaç para kazandığı ortaya çıktı - Son Dakika
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