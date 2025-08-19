Tanju Çolak: \'Altın Ayakkabım Var, Golcülerle Yarışırım\'

SAMSUN'da Kızılay tarafından düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası'na katılan eski milli futbolcu Tanju Çolak, " İsviçre'deki istatistik kurumu, beni dünyanın en iyi 48 futbolcusu arasında gösterdi. Bugün Galatasaray'da olsam yine ilk 11'de sahaya çıkardım. Galatasaray'a çok önemli golcüler geldi ama hiçbirinin Altın Ayakkabısı yok" dedi.

Avrupa gol kralı ve Altın Ayakkabı sahibi eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Kızılay tarafından düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız, Hedef 1919 Kan Bağışı Kampanyası'na katıldı. Kızılay'ın projesi ve Galatasaray ile Samsunspor'un güncel durumlarını değerlendiren Tanju Çolak, "Şimdi soruyorum; Icardi'nin Altın Ayakkabısı var mı? Osimhen'in var mı? Dünyanın 48 efsanesinden biri mi? Hayır. Ama büyük futbolcular mı? Evet. Günümüz şartlarında çok iyi oynuyorlar mı? Evet. Takımlarına görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar mı? Evet. En önemlisi Galatasaray'ı şampiyon yapıyorlar mı? Evet, işte bu çok değerli, çok önemli. Onlara farklı gözle bakmamak lazım, bugünün futbolunu değerlendirmek lazım. Oynar mıydık, oynardık. Gol atar mıydık, atardık. Çok çalıştığımız için bu seviyeye geldik" diye konuştu.

'GALATASARAY'A ÇOK ÖNEMLİ GOLCÜLER GELDİ AMA HİÇBİRİNİN ALTIN AYAKKABISI YOK'

Galatasaray'da elde ettiği Altın Ayakkabı başarısına henüz kimsenin ulaşamadığına değinen Tanju Çolak, "İsviçre'deki istatistik kurumu, beni dünyanın en iyi 48 futbolcusu arasında gösterdi. Bugün Galatasaray'da olsam yine ilk 11'de sahaya çıkardım. Galatasaray'a çok önemli golcüler geldi ama hiçbirinin Altın Ayakkabısı yok. Hiçbirinin dünyadaki 48 efsaneden biri olarak anıldığı bir unvanı yok. Ama bunların hepsi bende var. Ben söylemiyorum, istatistikler söylüyor. Ben her antrenman sonrası en az 45 dakika ekstra çalışma yapardım. Gol vuruşu, vole, kafa vuruşu, rövaşata çalışırdım. Bunların hepsi çok önemliydi. Ama en önemlisi işini sevmek. Eğer işini seviyorsan başarılı olursun. Sevmiyorsan başarı şansın kesinlikle yok" ifadelerini kullandı.

'SAMSUNSPOR GEÇEN SENEKİ BAŞARISININ TESADÜF OLMADIĞINI GÖSTERDİ'

Samsunspor'un güncel durumu hakkında konuşan Çolak, "Samsunspor ligdeki ilk iki maçını kazandı. Takımın temposu çok yüksek değildi ama yine de kazanmayı bildiler. Bunlar önemli şeyler çünkü geçen sene sağladıkları başarının tesadüf olmadığını göstermeleri gerekiyordu. Takımın şuan moral ve motivasyonu yüksek. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dün beni arayarak Yunanistan'da ki maça davet etti. Şaşırarak çok mutlu oldum. Yakışanda buydu. Perşembe günü bir iş randevum olduğu için bu maça gidemiyorum ama ondan sonraki maçlarda her zaman Samsunspor'un yanında olacağım. Maçlarda olacağım. Samsunspor'un yanında olmak istiyorum" dedi.

'HERKESİ KAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUM'

Vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Tanju Çolak, "Bugün Samsun'a, Kızılay'a geldim. Burada bulunmamın en önemli sebebi kan bağışına dikkat çekmek ve herkese örnek olmaktır. Çünkü kan vermek sadece bir insanın değil, toplumun tamamının hayatına dokunan çok kıymetli bir davranıştır. Bizim de vatandaşlarımıza çağrımız; lütfen kan bağışında bulunun, Kızılay'ın bu çağrısına kulak verin. Kan, gerçekten hayati öneme sahip. İnsan hayatında pek çok hata, yanlış olabilir ama bir insanoğlu olarak kandan daha önemli bir gücümüz, kuvvetimiz yok. Bu yüzden kana ihtiyaç var ve bu ihtiyaç her geçen gün artıyor. Her damla kan bir can demektir. O yüzden vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum, kanlarını bağışlasınlar ve gereğini yapsınlar. Çünkü kan çok değerli, çok önemli bir ürün. Belki de bir gün hepimizin ihtiyacı olacak. Kan bağışı yaparak hem kendiniz için bir iyilik yapmış oluyorsunuz hem de hayat kurtarıyorsunuz" diye konuştu.