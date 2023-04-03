Tarihi bir derbiye sahne olan Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise siyah-beyazlı kulüp sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yaptı.
Beşiktaş, "Orijinal star" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda Valencia ve Aboubakar'ın güneş gözlüklü fotoğraflarını kullandı. Siyah-beyazlar gönderisinde kullandığı fon müziğiyle Valencia'yı tiye alırken, Abobuakar'ı yüceltti.
Siyah-beyazlılar, "Bu gece uykusuz kalacaklara şarkı önerimizi de aşağı bırakalım." ifadelerini kullanarak yaptığı bir diğer paylaşımda ise Sezen Aksu'nun "Yeter" şarkısını maçın yıldızı Redmond'ın fotoğrafıyla paylaştı.
Beşiktaş'ın yaptığı diğer paylaşımlar şöyle:
Son Dakika › Spor › Tarihe geçen Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'tan dikkat çeken Sezen Aksu'lu gönderme! - Son Dakika