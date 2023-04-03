Tarihe geçen Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'tan dikkat çeken Sezen Aksu'lu gönderme! - Son Dakika
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Tarihe geçen Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'tan dikkat çeken Sezen Aksu'lu gönderme!

03.04.2023 10:12

10 kişi Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 4-2 yendi. Tarihi maçın ardından sosyal medya hesabından ardı ardına gönderilerde bulunan Kartal, sarı-lacivertlilere göndermelerde bulunurken, "Bu gece uykusuz kalacaklara şarkı önerimizi de aşağı bırakalım." diyerek Sezen Aksu'nun "Yeter" parçasını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, bundan bir önceki gönderisinde de "Orijinal star" ifadeleriyle Aboubakar'ı paylaşarak Valencia'yı tiye aldı.

Tarihi bir derbiye sahne olan Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası ise siyah-beyazlı kulüp sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yaptı.

"ORİJİNAL STAR"

Beşiktaş, "Orijinal star" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda Valencia ve Aboubakar'ın güneş gözlüklü fotoğraflarını kullandı. Siyah-beyazlar gönderisinde kullandığı fon müziğiyle Valencia'yı tiye alırken, Abobuakar'ı yüceltti.

Tarihi derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe'yi fena tiye aldı! Kapanışı Sezen Aksu ile yaptılar

SEZEN AKSU'LU GÖNDERME

Siyah-beyazlılar, "Bu gece uykusuz kalacaklara şarkı önerimizi de aşağı bırakalım." ifadelerini kullanarak yaptığı bir diğer paylaşımda ise Sezen Aksu'nun "Yeter" şarkısını maçın yıldızı Redmond'ın fotoğrafıyla paylaştı.

Tarihi derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe'yi fena tiye aldı! Kapanışı Sezen Aksu ile yaptılar

Beşiktaş'ın yaptığı diğer paylaşımlar şöyle:

Tarihi derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe'yi fena tiye aldı! Kapanışı Sezen Aksu ile yaptılar
Tarihi derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe'yi fena tiye aldı! Kapanışı Sezen Aksu ile yaptılar
Tarihi derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe'yi fena tiye aldı! Kapanışı Sezen Aksu ile yaptılar
Tarihi derbi zaferi sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe'yi fena tiye aldı! Kapanışı Sezen Aksu ile yaptılar
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Son Dakika Spor Tarihe geçen Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'tan dikkat çeken Sezen Aksu'lu gönderme! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihe geçen Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'tan dikkat çeken Sezen Aksu'lu gönderme! - Son Dakika
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