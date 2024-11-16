Tayfur Havutçu Yoğun Bakıma Alındı

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Eski Beşiktaşlı futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun eşi, enfeksiyon nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan Tayfur Havutçu'nun sağlık durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Neslihan Havutçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşinin yaklaşık 1 hafta önce enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını belirterek "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Neslihan Havutçu, Beşiktaş Kulübü yönetiminin ve camiasının kendileriyle ilgilenmediği yönündeki iddialarla ilgili de "Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskiler olmak üzere camiadan büyük destek gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz her zamanki gibi eşimin değerlerine saygı göstererek sevenlerimizi ve camiamızı üzmemek adına içimizde yaşamayı tercih ettik. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.