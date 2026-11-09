TBF Başkanı Türkoğlu, Kadın Milli Takımı'na yönetim olarak güvendiklerini söyledi - Son Dakika
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TBF Başkanı Türkoğlu, Kadın Milli Takımı'na yönetim olarak güvendiklerini söyledi

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TBF Başkanı Türkoğlu, Kadın Milli Takımı\'na yönetim olarak güvendiklerini söyledi
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TBF Başkanı Türkoğlu, Kadın Milli Takımı\'na yönetim olarak güvendiklerini söyledi
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri'nde Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'na güvendiklerini söyledi. Türkoğlu, hedeflerinin 2027 Dünya Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri'nde mücadele edeccek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı için, "Yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz" dedi.

FIBA 2027 Kadınlar EuroBasket Elemeleri İkinci Turu'nda Karadağ, İsrail ve Polonya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, medya mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinlikte yer alan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci turunda üç tane önemli karşılaşma oynayacaklarını hatırlatan Türkoğlu, "Tabii ülke ve yönetim olarak daha önce de çok net açıkladığımız hedeflerimizi bugün de dile getirmek isteriz. Türk milli takımı olarak gerek erkek gerek kadınlardaki hedeflerimiz her zaman ülkemizi en iyi anlamda temsil edeceğimiz organizasyonlarda olmak, gerek dünya gerek Avrupa Şampiyonları. Bunu son dönemlerde kadınlarımız bizi gururlandıracak başarılar elde ettiler ama belki turnuvalarda istediğimiz başarıları elde edemedik. Bu da kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar görme açısından oldukça önemli. Şu an önümüzde önemli üç maçlık bir süreç var, Kasım ayında oynayacağımız. Daha sonra da Şubat ayında aynı takımlarla tekrar bir üç maçlık sürecimiz olacak. Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'na katılmak, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek noktaya gelmek. Daha sonra da inanıyorum ki yıl içerisindeki sporcularımızın gelişimiyle de inşallah Avrupa Şampiyonası'na daha hazır bir şekilde gider ve orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek noktada oluruz" diye konuştu.

"Yeni bir milli takım kadrosu oluşturduk"

Kadın basketbol ekibine yeni isimler eklendiğini aktaran Başkan Hidayet Türkoğlu, "Bu sene biliyorsunuz, yeni bir ekiple milli takım kadrosunu kurduk. Yeni antrenörümüz geldi. Buradan da kendisine ve ekibine başarılar dilemek istiyorum. Daha önce kadın basketbolunu uzun yıllar temsil etmiş bu takıma da iyi bir ablalık yapacağını da düşündüğümüz Arzu'yu da ekibimize dahil ettik. Buradan da kendisine de başarılar dilemek istiyoruz. Bu anlamda anlayış gösteren bütün kulüplerimize, yöneticilerine, değerli başkanlarına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyoruz. Sonuçta amaç milli takımımız için bu sürecin bu noktalara gelmesiydi. Bu anlamda huzurlarınıza herkese, değerli başkanlarımıza bu süreçlere bize destek verdikleri için teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz"

Her zaman büyük organizasyonlarda yer almayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Türkoğlu, "Dediğim gibi hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek, kadromuz bunu başarabilecek güçte. Biz yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz. İnanıyorum ki de Çarşamba günü Karadağ maçıyla sahaya çıktıkları zaman bunu en iyi şekilde göstereceklerdir. Daha sonra İsrail ve Polonya'ya karşı da inanıyorum ki ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde ederler. Dediğim gibi buradan yönetimsel anlamda bütün ekibe başarılar diliyorum inşallah. İlk başarımız olan Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak ederiz. En önemlisi odur. Biz ülke olarak her zaman bu tip organizasyonlarda boy göstermemiz gerektiğini inanan birisiyim ben. Eski bir sporcu olarak buralarda oynamış, boy göstermiş ter dökmüş biri olarak kadınlarımızın da bununla aynı bilinçte olduğunu biliyorum. Sonuçta formanın anlamını değerini de biliyorlar. Şimdiden de hepsine başarılar diliyorum inşallah dediğim gibi ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde ederler" açıklamasında bulundu.

"İnşallah ülkemizi gururlandıracak başarıları elde ederiz"

Seyirci desteğine değinen Başkan Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle biliyorsunuz konu milli takım olunca halkımız bu anlamda her zaman gereğini yapmıştır ve gerek hatırlarsanız U17 Dünya Kupası'nda bile tribünleri hıncahınç doldurmuşlardır. İnanıyorum ki burada da kadın milli takımımızı da yalnız bırakmayacaklardır. Bu anlamda da kendilerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah onların desteğiyle de kadın milli takımımız o enerjiyle birlikte onların önünde daha sonra milyonların önünde onları gururlandıracak başarıyı elde ederler. Dediğim gibi bizim için de yeni bir heyecan biliyorsunuz pencere süreçleri milli takımlarımız anlamında bizim için en heyecan verici süreçlerden, diyebiliriz. Hem kadınlar anlamında hem erkekler anlamında biliyorsunuz ilk maçlarımız olacak. İnşallah dediğim gibi ülkemizi gururlandıracak başarıları elde ederiz" ifadelerini kullandı.

"Kadın basketbolunun geleceği anlamında iyi bir performans sergileyeceklerdir"

Sporcuların performansını artırmak için saha dışındaki kadro yapılanmasına değer verdiklerini aktaran Hidayet Türkoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Sonuçta biz yönetimsel olarak doğru ekipleri kurma görevi bizde. Ama sonuçta performans biliyorsunuz her zaman sporcular tarafından yapılan ve başarıya gittiği zaman da onlar bunların en büyük sorumluluğu olan arkadaşlarımız, hem kadınlarda hem erkeklerde. Bizim sadece görevimiz onların başlarına hem antrenör olarak hem de takım başında, kadın basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da çok değerli bir kulübümüzle yöneticilik yapan Arzu'yu da ekibimize dahil etmemiz. Bu anlamda da kadın milli takımımıza da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah da dediğim gibi hem şu an bulunduğumuz ortam, hem saha içi hem saha dışı ortamlarda da böyle tecrübeli insanlardan da faydalanacağımızı ümit ediyoruz. Zaten bu anlamda bu tarz girişimlerde bulunuyoruz ve bu tarz değişiklikler yapıyoruz. Dediğim gibi, önemli olan kadınlarımızın sahada göstereceği performans. Biz her ne kadar yeni ekipler de getirsek sonuçta sahada performansını sergileyecek sporcularımız. İnanıyorum ki onlar da sorumluluklarının bilincindeler ve çarşamba gününden itibaren kadın basketbolunun geleceği anlamında iyi bir performans sergileyeceklerdir. Biz de dediğim gibi her koşulda olduğu gibi onların yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah başta kendilerini ailelerini daha sonra milyonları gururlandıracak, bir başarı elde ederiz. Sonuçta hepimizin hedefi ülkemizi en iyi şekilde uluslararası organizasyonlarda temsil edebilmek. Bu anlamda da kadınlarımıza sonuna kadar güveniyoruz."

Kaynak: İHA
Dünya ŞampiyonasıHidayet TürkoğluEuroBasketPolonyaKaradağİsrailSporSon Dakika

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