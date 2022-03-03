Tebas, 3 büyük takıma ateş püskürdü: Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar - Son Dakika

Dünya, Rusya- Ukrayna savaşına kilitlenmişken Juventus, Real Madrid ve Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesi için yeniden harekete geçmesi UEFA ve La Liga yönetiminden tepki gördü.

UEFA VE LA LİGA'DAN BÜYÜK TEPKİ

Sporx'te yer alan habere göre, UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin ve La Liga Başkanı Javier Tebas, Financial Times gazetesinin Futbol konulu zirvesinde Avrupa Süper Ligi projesini yeniden diriltmeye çalışan Juventus, Real Madrid ve Barcelona kulüplerini hedef aldılar.

UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'in açıklamaları şöyle:

"BAŞTAN SONA SAÇMALIK"

"Korkunç bir durumdayız ve Ukrayna'daki futbolculara yardım için uğraşıyoruz. Onlarsa futbolu bitirecek bu proje üstünde çalışıyorlar. Baştan sona saçmalık ve bunu herkes biliyor. İçlerinden biri, ilk Süper Lig projesinden sonra beni aradı ve özür diledi. Ardından tekrar içlerine girdi. Onlar için taraftarlar müşteri. Bizim içinse taraftar, taraftardır!

"KİMSE ONLARI DURDURAMAZ"

ECA'nın o dönemki başkanı olan şahıs (Juventus Başkanı Andrea Agnelli), Süper Lig'i başlatmadan 1 hafta önce bizim yeni Şampiyonlar Ligi modelimizi övüyordu. İsterlerse elbette kendi liglerinde oynayabilirler. Kimse onları durduramaz. Ancak, eğer kendi liglerinde oynarlarsa başka liglerde oynayamazlar."

Aleksandar Ceferin

La Liga Başkanı Tebas'ın açıklamaları şöyle:

"İNGİLİZ TAKIMLARI BU LİGİN BİR PARÇASI OLAMIYOR"

"Agnelli davranışlarını ve sözlerini açıklamak zorunda kalacak. Eğer açıklamazsa yalancı durumuna düşecek. 1 hafta kadar önce, onun evinde 3 takım toplantı yaptı. Şimdi sabit takımlarla kapalı ligi istemediklerini söylüyorlar. Bu yalan. İngiliz takımları bu ligin bir parçası olamıyor. Bu yüzden iki kategorili ve ulusal ligleri de içine alan bir sistem kurmaya çalışıyorlar. Küme düşen 2-3 takım olacak ama diğer takımlar aynı olacak; Juventus, Barcelona, Real Madrid. Onların lig sisteminde küme düşmeleri zaten imkansız.

"BUNU HER OKUDUĞUMDA SİNİRLENİYORUM"

Onların projelerinin büyüme modelleri, Premier Lig ve UEFA varken gerçekleşemez. Bu yüzden bu iki kuruma düşmanlar. Bunu biliyoruz. Bu bilgiye sahibiz. Kamuoyuna istediklerini söyleyebilirler ama biz içlerindeki arzuyu biliyoruz. Bunu her okuduğumda sinirleniyorum. Vladimir Putin'den bile daha fazla yalan söylüyorlar.

"BİZE HAKARET EDİYORLAR, AŞAĞILIYORLAR"

Avrupa Süper Ligi'nin ulusal ligleri etkilemeyeceğini söylüyor, ısrar ediyorlar. Biz aptal mıyız! Biz aptal mıyız! Hepimiz, bu projenin ulusal ligleri öldüreceğinden eminiz. Bize hakaret ediyorlar, aşağılıyorlar. Futbola çok büyük zarar verecekler.

"DİKKATLİ OLMAYI SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ"

Florentino Perez çıkıp canlı yayında söyledi zaten. Pastayı onlar yiyecekler, diğer tüm kulüpler kırıntılarla yetinmek zorunda kalacak. Yani özetle, Süper Lig'deki birkaç kulüp servetlerine servet katacak. Diğer kulüpler ise kırıntılarla idare edecek. Uzun yıllar boyunca bunu istediler ama başaramadılar. Dikkatli olmayı sürdürmek zorundayız."