Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı - Son Dakika
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Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı

10.06.2022 15:55

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı.

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında sahil dolgu alanda gerçekleştirilen organizasyonda 400 güreşçi mücadele veriyor.

Minik boylarla başlayan organizasyonda 14 ayrı boyda güreşler gerçekleşecek. Başpehlivanlık güreşlerinde aralarında Orhan Okulu, Recep Kara, Şaban Yılmaz'ın da olduğu 25 başpehlivan mücadele edecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada yaptığı konuşmada, dolu dolu bir festivale ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yüksel, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ı anmak için güreş müsabakası düzenlediklerini ifade ederek, "Güreşlerimiz başladı. Katılım çok güzel, seyircilerimizin ilgisi de güzel. Herkesin eğlenceye spora doyacak." diye konuştu.

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri başladı - Son Dakika

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