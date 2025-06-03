TFF 2024-2025 Sezonu Puan Durumlarını Tescilledi - Son Dakika
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TFF 2024-2025 Sezonu Puan Durumlarını Tescilledi

03.06.2025 12:38
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TFF, 2024-2025 sezonu puan durumlarını tescil etti; Galatasaray şampiyon, birçok ekip düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig, Nesine 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki puan durumlarını tescil etti.

TFF'den yapılan açıklamada, liglerde sona eren sezonun puan durumlarının hakem raporlarına göre tescil edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı sezonda, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Net Global Sivasspor ve Sipay Bodrum FK, 1. Lig'e düştü.

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Solwie Energy Fatih Karagümrük, Süper Lig'e yükselen ekipler olurken, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve MKE Ankaragücü'nün Nesine 2. Lig'e düşmesi tescillendi.

Nesine 2. Lig'den Sarıyer, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ve Artı Değer Vanspor FK Trendyol 1. Lig'e, Nesine 3. Lig'den de Bursaspor, Muğlaspor, Aliağa Futbol, Mardin 1969, AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ve Muşspor Nesine 2. Lig'e yükselen ekipler oldu. Afyonspor, Altay, Karaköprü Belediyespor, Giresunspor, Ülkea Nazillispor ve Diyarbekirspor'un Nesine 3. Lig'e, Ergene Velimeşespor, Kuşadasıspor, 23 Elazığ FK, Onuksports Kelkit Hürriyetspor, Nevşehir Belediyespor, Adıyaman FK, Bayburt Özel İdarespor, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor, Viranşehir Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Denizlispor ve 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar'ın ise Bölgesel Amatör Lig'e düşmeleri tescil edildi.

12 Bingölspor, 1926 Bulancakspor, Malatya Yeşilyurtspor, Kilis Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Eskişehirspor, Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Fethiye İdmanyurdu, Yeşil Yalovaspor, Galata, Suvermez Kapadokyaspor ve İnkılap Futbol SK de Nesine 3. Lig'e yükselen ekipler oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 2024-2025 Sezonu Puan Durumlarını Tescilledi - Son Dakika

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