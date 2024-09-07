TFF 3. Lig 2024-25 Sezonu Başladı - Son Dakika
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TFF 3. Lig 2024-25 Sezonu Başladı

TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonu bugün yapılan maçlarla başladı. Ligde 4 grupta 17 karşılaşma oynandı. Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 1. Grup: Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK: 0-0, Muşspor-Kahramanmaraşspor: 1-0, Düzcespor-Bursaspor: 0-2, Karşıyaka-Kırşehir FK: 0-0. 2. Grup: Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1, Etimesgut Belediyespor-Uşakspor: 1-2, Nevşehir Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 1-0, Beykoz İshaklıspor-Türk Metal 1963 Spor: 0-1, Tire 2021 FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-2. 3. Grup: Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947: 1-0, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Karabük İdmanyurdu: 2-0, Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol: 0-2, Efeler 09 Spor-Viranşehir Belediyespor: 1-0. 4. Grup: Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 1-0, Kırıkkale FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1, Zonguldak Kömürspor-Erciyes 38 Futbol SK: 2-0, Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-1

07.09.2024 22:16
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TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonu bugün yapılan maçlarla başladı.

Ligde 4 grupta 17 karşılaşma oynandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK: 0-0

Muşspor- Kahramanmaraşspor: 1-0

Düzcespor- Bursaspor: 0-2

Karşıyaka- Kırşehir FK: 0-0

2. Grup

Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1

Etimesgut Belediyespor- Uşakspor: 1-2

Nevşehir Belediyespor- İnegöl Kafkasspor: 1-0

Beykoz İshaklıspor-Türk Metal 1963 Spor: 0-1

Tire 2021 FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-2

3. Grup

Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947: 1-0

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Karabük İdmanyurdu: 2-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol: 0-2

Efeler 09 Spor-Viranşehir Belediyespor: 1-0

4. Grup

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 1-0

Kırıkkale FK- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1

Zonguldak Kömürspor- Erciyes 38 Futbol SK: 2-0

Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig 2024-25 Sezonu Başladı - Son Dakika

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