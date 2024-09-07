TFF 3. Lig'de 2024-25 sezonu bugün yapılan maçlarla başladı.
Ligde 4 grupta 17 karşılaşma oynandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Artvin Hopaspor-23 Elazığ FK: 0-0
Muşspor- Kahramanmaraşspor: 1-0
Düzcespor- Bursaspor: 0-2
Karşıyaka- Kırşehir FK: 0-0
2. Grup
Adıyaman FK-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 1-1
Etimesgut Belediyespor- Uşakspor: 1-2
Nevşehir Belediyespor- İnegöl Kafkasspor: 1-0
Beykoz İshaklıspor-Türk Metal 1963 Spor: 0-1
Tire 2021 FK-Onuksports Kelkit Hürriyetspor: 1-2
3. Grup
Bayburt Özel İdarespor-Çorluspor 1947: 1-0
Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor- Karabük İdmanyurdu: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Aliağa Futbol: 0-2
Efeler 09 Spor-Viranşehir Belediyespor: 1-0
4. Grup
Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kolibri Ağrı 1970 Spor: 1-0
Kırıkkale FK- Büyükçekmece Tepecikspor: 3-1
Zonguldak Kömürspor- Erciyes 38 Futbol SK: 2-0
Denizlispor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-1
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig 2024-25 Sezonu Başladı - Son Dakika
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