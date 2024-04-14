TFF 3. Lig'de 28. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Aliağa Futbol: 1-1
Ayvalıkgücü Belediyespor-Kırıkkalegücü: 4-1
Mardin 1969-Kepezspor: 0-1
Tarsus İdman Yurdu- Edirnespor: 2-5
Malatya Arguvanspor- İnegöl Kafkasspor: 1-5
Artvin Hopaspor- Karabük İdmanyurdu: 0-2
Küçükçekmece Sinopspor-Talasgücü Belediyespor: 2-2
2. Grup:
Pazarspor- Turgutluspor: 2-0
Amasyaspor- TPAO Batman Petrolspor: 3-3
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 0-3
Sapanca Gençlikspor-Silifke Belediyespor: 1-2
Hacettepe 1945-3Gen Holding Elazığspor: 0-2
Kemerkent Bulvarspor- Karşıyaka: 2-3
Efeler 09- Anadolu Üniversitesi: 1-1
3. Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: 1-0
Merkür Jet Erbaaspor-Onvo Ağrı 1970: 2-3
Büyükçekmece Tepecikspor-Akhisarspor: 2-1
Bornova 1877- Belediye Kütahyaspor: 0-0
Fatsa Belediyespor-Silivrispor: 1-4
Sivas Dört Eylül-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-2
Osmaniyespor- Bayburt Özel İdarespor: 1-2
4. Grup:
Armoni Alanya Kestelspor- Orduspor 1967: 2-0
Muş 1984 Muşspor- Siirt İl Özel İdaresi: 3-0
23 Elazığ FK-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0
Nevşehir Belediyespor- Güneş Holding Çankayaspor: 0-2
İdaş Çatalcaspor-Sebat Gençlikspor: 0-2
Bursa Yıldırımspor-Bitexen Adana 1954 FK: 2-2
Balıkesirspor- Tokat Belediye Plevnespor: 1-1
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig'de 28. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, Hacılar Erciyesspor'un önüne geçerek 4. sıraya yükseldi. Develigücü, ligin tamamlanmasına 4 hafta kala 38 puana ulaştı.
Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Takım, sezon başında da FIBA Süper Kupa'yı kazanmıştı. Final Four'un MVP'si Kayla McBride seçildi. Fenerbahçe Alagöz, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinde ÇBK Mersin karşısında 2-0 önde bulunuyor.
Beyköy Belediyespor'un süper amatör lig şampiyonluğunu kutlamak için kente gelen Ali Kınık, Beyköylüler ile buluştu. Beyköy Belediyespor Düzce Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Belediye başkanı seçilen Fatih Ocak, takımın şampiyonluğunu kutlamak için ünlü türkücü Ali Kınık'ı şehre getirdi. Önce kemençe ile horon oynayan Beyköylüler daha sonra Ali Kınık'ın türkülerine eşlik etti. Özellikle 'Turan ordusu', 'Yalnız Değilsin' ve 'Kurtlar Sofrası' türküleri Beyköylülerden tam not aldı.
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