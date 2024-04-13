Son 3 haftaya girilen TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonunun 28. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Grup liderlerinin doğrudan TFF 2. Lig vizesi alacağı, play-off'tan da 2 takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği ligde gruplarında son 3 sırayı alacak 12 takım da lige veda edecek.
1. Grup
Kepezspor'un 64 puanla liderlik koltuğunda oturduğu 1. Grup'ta Antalya ekibini maç fazlası bulunan Aliağa Futbol, 2 puan farkla takip ediyor. Kepezspor, yarınki maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir.
Malatya Arguvanspor ve Tarsun İdman Yurdu'nun düşmesinin kesinleştiği grupta, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'in de yarın lige veda etme ihtimali bulunuyor.
2. Grup
TPAO Batman Petrolspor'un 53 puanla lider olduğu 2. Grup'ta Batman temsilcisini 4 puan farkla 3Gen Holding Elazığspor ile 5 puan geriden Karşıyaka takip ediyor.
Grubun son 3 sırasında 23 puanlı Sapanca Gençlikspor ile yirmi yedişer puana sahip Amber Çay Eynesil Belediyespor ile Ergene Velimeşespor yer alıyor.
3. Grup
Lider Karaköprü Belediyespor, 5 puan avantajının bulunduğu 3. Grup'ta haftayı maç yapmadan geçecek. Merkür Jet Erbaaspor, Bornova 1877, Belediye Kütahyaspor, Silivrispor ve Kuşadasıspor, play-off barajında yer alıyor.
16 puanlı Sivas Dört Eylül ile on dokuzar puana sahip Akhisarspor, Bayburt Özel İdare ve Darıca Gençlerbirliği, lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.
4. Grup
Bitexen Adana 1954 FK'nin TFF 2. Lig'e çıkmayı garantilediği 4. Grup'ta play-off mücadelesi devam ediyor.
Sultanbeyli Belediyespor 23 puanla kalan 3 haftaya son sırada girerken, yirmi altışar puana sahip 5 takım bulunuyor. 23 Elazığ FK, Güneş Holding Çankaya, Nevşehir Belediyespor, Siirt İl Özel İdaresi ve İDAŞ Çatalcaspor, son 3 haftada lige tutunmak için mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig'de Son 3 Haftaya Girildi - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?