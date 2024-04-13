TFF 3. Lig'de Son 3 Haftaya Girildi - Son Dakika
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TFF 3. Lig'de Son 3 Haftaya Girildi

TFF 3. Lig\'de Son 3 Haftaya Girildi

2023-2024 sezonunun 28. hafta müsabakaları yarın oynanacak olan TFF 3. Lig'de grup liderleri doğrudan TFF 2. Lig'e çıkacak, play-off'tan 2 takım daha yükselecek. Gruplarında son 3 sırayı alan 12 takım ise lige veda edecek. Kepezspor liderlik koltuğunda otururken, Malatya Arguvanspor ve Tarsun İdman Yurdu düşmesi kesinleştiği gruplarda mücadele ediyor. Batman Petrolspor, 3. Grup'ta lider durumda bulunurken, Bitexen Adana 1954 FK TFF 2. Lig'e çıkmayı garantilediği 4. Grup'ta play-off mücadelesi devam ediyor.

13.04.2024 09:37  Güncelleme: 09:40
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Son 3 haftaya girilen TFF 3. Lig'de 2023-2024 sezonunun 28. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Grup liderlerinin doğrudan TFF 2. Lig vizesi alacağı, play-off'tan da 2 takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği ligde gruplarında son 3 sırayı alacak 12 takım da lige veda edecek.

1. Grup

Kepezspor'un 64 puanla liderlik koltuğunda oturduğu 1. Grup'ta Antalya ekibini maç fazlası bulunan Aliağa Futbol, 2 puan farkla takip ediyor. Kepezspor, yarınki maçların ardından şampiyonluğunu ilan edebilir.

Malatya Arguvanspor ve Tarsun İdman Yurdu'nun düşmesinin kesinleştiği grupta, Gümüşhane Sportif Faaliyetler'in de yarın lige veda etme ihtimali bulunuyor.

2. Grup

TPAO Batman Petrolspor'un 53 puanla lider olduğu 2. Grup'ta Batman temsilcisini 4 puan farkla 3Gen Holding Elazığspor ile 5 puan geriden Karşıyaka takip ediyor.

Grubun son 3 sırasında 23 puanlı Sapanca Gençlikspor ile yirmi yedişer puana sahip Amber Çay Eynesil Belediyespor ile Ergene Velimeşespor yer alıyor.

3. Grup

Lider Karaköprü Belediyespor, 5 puan avantajının bulunduğu 3. Grup'ta haftayı maç yapmadan geçecek. Merkür Jet Erbaaspor, Bornova 1877, Belediye Kütahyaspor, Silivrispor ve Kuşadasıspor, play-off barajında yer alıyor.

16 puanlı Sivas Dört Eylül ile on dokuzar puana sahip Akhisarspor, Bayburt Özel İdare ve Darıca Gençlerbirliği, lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.

4. Grup

Bitexen Adana 1954 FK'nin TFF 2. Lig'e çıkmayı garantilediği 4. Grup'ta play-off mücadelesi devam ediyor.

Sultanbeyli Belediyespor 23 puanla kalan 3 haftaya son sırada girerken, yirmi altışar puana sahip 5 takım bulunuyor. 23 Elazığ FK, Güneş Holding Çankaya, Nevşehir Belediyespor, Siirt İl Özel İdaresi ve İDAŞ Çatalcaspor, son 3 haftada lige tutunmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF 3. Lig'de Son 3 Haftaya Girildi - Son Dakika

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