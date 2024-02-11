TFF 3. Lig'in 19. haftası maç sonuçları - Son Dakika
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TFF 3. Lig'in 19. haftası maç sonuçları

TFF 3. Lig\'in 19. haftası maç sonuçları

TFF 3. Lig'in 19. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Maç sonuçları şu şekildedir: Mardin 1969-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1, Tarsus İdman Yurdu-Artvin Hopaspor: 1-3, Kırıkkalegücü-İnegöl Kafkasspor: 0-3, Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Talasgücü Belediyespor: 0-2, Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor: 1-4, Amber Çay Eynesil Belediyespor-Efeler 09: 1-3, Sapanca Gençlikspor-Kemerkent Bulvarspor: 1-0, Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor: 3-2, TPAO Batman Petrolspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1, Pazarspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3, Amasyaspor-Kelkit Hürriyetspor: 0-1, Onvo Ağrı 1970-Silivrispor: 1-1, Kuşadasıspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-3, Darıca Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: 1-1, Merkür Jet Erbaaspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0, Bornova 1877-Sivas Dört Eylül: 1-0, Akhisarspor-Belediye Kütahyaspor: 0-2, 23 Elazığ FK-Balıkesirspor: 1-0, Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 0-2, Sultanbeyli Belediyespor-Güneş Holding Çankaya: 2-2, Siirt İl Özel İdaresi-Sebat Gençlikspor: 0-2, Orduspor 1967-Bitexen Adana 1954 FK: 2-1, Armoni Alanya Kestelspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1, Muş 1984 Muşspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-0

11.02.2024 16:33  Güncelleme: 16:36
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TFF 3. Lig'in 19. haftası, bugün yapılan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Mardin 1969- Küçükçekmece Sinopspor: 2-1

Tarsus İdman Yurdu- Artvin Hopaspor: 1-3

Kırıkkalegücü- İnegöl Kafkasspor: 0-3

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Talasgücü Belediyespor: 0-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor: 1-4

2. Grup

Amber Çay Eynesil Belediyespor- Efeler 09: 1-3

Sapanca Gençlikspor-Kemerkent Bulvarspor: 1-0

Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor: 3-2

TPAO Batman Petrolspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1

Pazarspor- Anadolu Üniversitesi: 1-3

Amasyaspor- Kelkit Hürriyetspor: 0-1

3. Grup

Onvo Ağrı 1970-Silivrispor: 1-1

Kuşadasıspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği- Bayburt Özel İdare: 1-1

Merkür Jet Erbaaspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0

Bornova 1877- Sivas Dört Eylül: 1-0

Akhisarspor- Belediye Kütahyaspor: 0-2

4. Grup

23 Elazığ FK- Balıkesirspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 0-2

Sultanbeyli Belediyespor- Güneş Holding Çankaya: 2-2

Siirt İl Özel İdaresi-Sebat Gençlikspor: 0-2

Orduspor 1967-Bitexen Adana 1954 FK: 2-1

Armoni Alanya Kestelspor- Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

Muş 1984 Muşspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-0

Kaynak: AA

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