TFF 3. Lig\'in 19. haftası maç sonuçları

TFF 3. Lig'in 19. haftası, bugün yapılan maçlarla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Mardin 1969- Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
Tarsus İdman Yurdu- Artvin Hopaspor: 1-3
Kırıkkalegücü- İnegöl Kafkasspor: 0-3
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Talasgücü Belediyespor: 0-2
Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor: 1-4
2. Grup
Amber Çay Eynesil Belediyespor- Efeler 09: 1-3
Sapanca Gençlikspor-Kemerkent Bulvarspor: 1-0
Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor: 3-2
TPAO Batman Petrolspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1
Pazarspor- Anadolu Üniversitesi: 1-3
Amasyaspor- Kelkit Hürriyetspor: 0-1
3. Grup
Onvo Ağrı 1970-Silivrispor: 1-1
Kuşadasıspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-3
Darıca Gençlerbirliği- Bayburt Özel İdare: 1-1
Merkür Jet Erbaaspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0
Bornova 1877- Sivas Dört Eylül: 1-0
Akhisarspor- Belediye Kütahyaspor: 0-2
4. Grup
23 Elazığ FK- Balıkesirspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor- Bursa Yıldırımspor: 0-2
Sultanbeyli Belediyespor- Güneş Holding Çankaya: 2-2
Siirt İl Özel İdaresi-Sebat Gençlikspor: 0-2
Orduspor 1967-Bitexen Adana 1954 FK: 2-1
Armoni Alanya Kestelspor- Tokat Belediye Plevnespor: 0-1
Muş 1984 Muşspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-0
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katıldı. Cenaze namazının ardından konuşan Erdoğan, ''Hakk'a uğurlayacağımız Fatma Sevim Baltacı kardeşimiz, yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Ölüm, hayat, hepsi birer imtihan. Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil.'' ifadelerini kullandı.
Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, TFF tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a geri iade edilecek.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı" dedi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.
Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu. Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." ifadelerini kullandı.
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