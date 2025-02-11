TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin ile Görüştü

Spor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi.

UEFA'nın Nyon kentinde bulunan merkez binasında gerçekleşen görüşmede TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı. Toplantıda, Nisan ayı içerisinde UEFA başkanı Alexander Ceferin'in katılımıyla UEFA İstanbul temsilciliğinin açılışının gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ve yine ülkemizde oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda ülkemizde hayata geçirilebilecek yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.