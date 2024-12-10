TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: UEFA ile Görüşerek Standart Sözleşmeyi Devreye Alacağız

Spor

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: UEFA ile görüştük, standart sözleşmeyi devreye alacağız

Herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusuyla futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz

"Kısır çekişmelerle yol alamayız"

Doğukan DEMİRKIRDI, - TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Spor Zirvesi'nde konuşarak, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday olduğunu söyledi ve "Yolumuz uzun, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Duramayız, kısır çekişmelerle yol alamayız" dedi. Hacıosmanoğlu hakemlik sisteminin ise saha içi adil rekabeti tesis etmek amacıyla değişeceğini de dile getirdi.

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"GÖREVİMİZE DÖRT ELLE SARILARAK HEYECANLA SÜRDÜRÜYORUZ"

"Türk futbolunu yönetmeye, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday oldum. Değerli delegeler de bizi layık gördü. Onların güvenini boşa çıkarmamak adına görevimize dört elle sarılarak aynı heyecanla sürdürüyoruz. Geldiğimiz ilk günden itibaren her kulübe eşit mesafede kalma düsturuyla, en alt ligden en üst ligdeki takımlara kadar birlik olma felsefesini ön plana alarak, bize 1 adım gelene 10 adım gitme düşüncemizden ödün vermedik. Futbolun değerli paydaşları olarak sıkıntıları çözmek istiyoruz. Yolumuz uzun, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Duramayız, kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern stadyumlarda birlikte teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, yeni gelişmelere ayak uydurmak zorundayız."

"UEFA İLE GÖRÜŞTÜK, STANDART SÖZLEŞMEYİ DEVREYE ALACAĞIZ"

"Kulüpler Birliği'ne geçen hafta sunduğumuz projelerin 5 ana başlıkta sınıflandırabiliriz. Bunlardan ilki standart sözleşme. Oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanan çarpık düzen yerine tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Amacımız oyuncu sözleşmelerinde uluslararası kaliteyi yakalamak. Saha dışındaki adil rekabeti maksimum düzeye çıkarmak. Vadesi geçmiş borç kontrolü, futbolun kanayan yaralarından biridir. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontrol getirmek istiyoruz. Harcama limiti uygulaması, gereksiz esnetmeler nedeniyle beklenen sonucu veremedi. Daha şeffaf ve daha basit hale getirip, gereksiz esnetmeler yapmadan hayata geçirmeyi planlıyoruz. Futbol gelişim fonu kurmayı planlıyoruz. Kulüplerden kesilen cezalardan ve transferlerden elde edilecek fonlardan oluşacak. Bu fonu sistematik ve şeffaf bir şekilde gençlik geliştirme faaliyetlerinde kullanacağız. Bu projeleri UEFA'yla istişare ettik. Bize olumlu geri döndüler. Bu konularda destek olmak için açık çek verdiler."

"HAKEMLİK SİSTEMİNİN YENİDEN AÇIKLANMASI GEREKİYLOR"

"Son projemiz, saha içi adil rekabeti tesis etmek amacıyla hakemlik sisteminin yeniden açıklanması. Bu projenin iki ayağı var. İlk ayağında performans değerlendirme, hakem atamaları ve şeffaf yer alma. Önümüzdeki günlerde atacağımız adımları daha detaylı şekilde açıklayacağız. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Avrupa'daki modellerin incelenmesi sonrası Kulüpler Birliği'ne anlatıldı. Kendilerinden gelecek bilgiye göre değişikliğe başlayacak durumdayız. Kulüplerimizin işbirliği ve itici gücü bu yolda bize büyük kolaylık sağlıyor. Biz de herkese eşit mesafede ve hakkaniyet duygusundan hiçbir zaman uzaklaşmadan futbolumuzu yarınlara taşımak istiyoruz."