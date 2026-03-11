TFF'den Süper Lig kulüplerine tarihi öneri: Artık VAR odasına girebilirler - Son Dakika
TFF'den Süper Lig kulüplerine tarihi öneri: Artık VAR odasına girebilirler

TFF'den Süper Lig kulüplerine tarihi öneri: Artık VAR odasına girebilirler
11.03.2026 16:43  Güncelleme: 16:48
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. VAR görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını belirten Otyakmaz, kulüp yöneticilerini federasyona davet ederek ''Dışarıya veremeyiz VAR görüntülerini. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler.'' dedi.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından gündeme dair açıklamalar yaptı. Mecnun Otyakmaz, son günlerde sıkça konuşulan VAR tartışmaları hakkında çarpıcı bir yenilikten bahsetti.

"VAR'A GELSİNLER BİRLİKTE İZLEYELİM"

VAR görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılmasının mümkün olmadığını belirten Otyakmaz, Süper Lig'deki tüm kulüp yöneticilerini federasyona davet etti. Otyakmaz yaptığı açıklamada, "Dışarıya veremeyiz VAR görüntülerini. Buyursun gelsinler birlikte izleyelim. Bundan sonraki dönemde iki tane takımdan birer yönetici gelsin, VAR odasındaki teknik bölümde otursun. Gelsin VAR odasında oturup beraber izlesinler. Baksınlar ne oluyor. Ben kulüp başkanlığı yaptım. Böyle bir şey olabilir mi! Bu kadar insanı ilgilendiren bir işte aymazlık yapabilir miyiz? Lütfen güvensinler. Dışarıya görüntü falan veremeyiz. Beşiktaş'ın yazısını da yok sayamayız, uygun bir şekilde cevap vereceğiz. Kim görmek istiyorsa gelsin, tüm yöneticilere kapımız açık. İki kulüp anlaşsınlar, VAR ile beraber izlesinler. Buna biz izin veriyoruz. Burada VAR protokolüne aykırı bir şey yok." dedi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YENİ FORMAT ÖNERİSİ

Ziraat Türkiye Kupası'nın formatı için de değişiklik önerisi olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Ben de kulüp başkanıyken bu işten mustariptim. Elemeli tek maç, birer birer geçelim. Yarı final oldu bittiye gelmesin diye çift aşamalı olsun. Orada sürpriz olaylar olmasın. Gelecek sezon için bu Kulüpler Birliği'nin de kararı." sözlerini sarf etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
