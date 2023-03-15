TFF'nin "Trendyol forması" kararı tartışma yarattı! Sosyal medyada futbolseverlerden tepki büyük - Son Dakika
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TFF'nin "Trendyol forması" kararı tartışma yarattı! Sosyal medyada futbolseverlerden tepki büyük

15.03.2023 17:13

Türkiye Futbol Federasyonu, "Omuz Omuza" yardım kampanyası kapsamında 50 milyon TL bağışta bulunan Trendyol ile ilgili ilginç bir karara imza attı. TFF, "Süper Lig'in 26. hafta maçlarında tüm takımlar sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkılacak" açıklamasında bulunurken, alınan bu karara futbolseverlerin tepkisi sert oldu. Sosyal medyada bunun bir bağış değil, sponsorluk olduğu iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarında tüm takımların sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkacağını duyurdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmış olduğu açıklamaya tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, bu uygulamanın bağış olmadığını ve sponsorluk olduğunu belirten yorumlar yaparak tepki gösterdiler.

İşte o yorumlar ;

İşte TFF'nin yapmış olduğu o açıklama;

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında 1 Mart 2023 tarihinde başlatılan "Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası tüm hızıyla sürüyor. 15 Haziran'a kadar devam edecek kampanyaya futbol camiasından, kurumlardan ve şahıslardan verilen destekler artarak devam ediyor.

Bu anlamlı desteklerin en güzel örneklerinden birini Trendyol gerçekleştirdi ve "Omuz Omuza" kampanyasının açılışında 50 milyon TL bağış yaparak üç bin depremzedenin sıcak bir yuvaya kavuşmasına katkılarını sundu. Bu sebeple; Liglerde bir ilk olacak uygulama ile Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarında tüm takımlar sahaya Trendyol'un logosunu taşıyan formalarla çıkarak camiamız adına teşekkür edecek.

Uzun soluklu bir iyilik maratonu olan kampanya sürecinde; verilen her desteği camiamızla birlikte en güzel şekilde kabul etme gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda, hâlihazırda bize desteklerini sunan, kampanyamıza bağışta bulunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Yine aynı şekilde, bölgedeki depremzedelerimizin geçici ve kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması için hayata geçirdiğimiz "Omuz Omuza" kampanyamız için imkânı olan herkesi, bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyoruz. TFF olarak, 15 Haziran'a kadar birçok farklı organizasyonla kampanyaya sağlanan desteği artırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

YORUMLAR (1)
  • Alper006 : Adam reklamını yapmak karşılığı para veriyor TFF buna alet oluyor ve adı deprem yardımı oluyor TFF kendine gel bu kabul edilemez Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 Serik Belediyespor: 0 TFF 2. Lig: Kırklarelispor: 1 Serik Belediyespor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Omuz Omuza, Trendyol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin 'Trendyol forması' kararı tartışma yarattı! Sosyal medyada futbolseverlerden tepki büyük - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF'nin "Trendyol forması" kararı tartışma yarattı! Sosyal medyada futbolseverlerden tepki büyük - Son Dakika
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