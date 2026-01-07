TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak - Son Dakika
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

07.01.2026 15:01
TFF, bahis operasyonları sonrası kulüplere stadyumlarda yer alan yasal bahis reklamlarının kapatılmasını ve siyah bant kullanılmasını isteyen bir talimat gönderdi. TFF, Türkiye'deki bahis sitelerinin tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerini yasakladığını bildirdi. Bu talimat, stadyumlar ve resmi alanlardaki tüm görünür reklamları kapsıyor. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan lig isim sponsorlukları da kaldırıldı.

Futbol dünyasını sarsan bahis operasyonları sürerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kulüplere yönelik yeni bir karar tebliğ etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından iletilen "yürütmenin durdurulması" kararının ardından TFF'nin harekete geçtiği öğrenildi.

TFF'DEN KULÜPLERE RESMİ TALİMAT

İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF'nin bu sabah kulüplere gönderdiği yazıyla, Türkiye'de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yasaklandığı bildirildi. Talimatın, stadyumlar başta olmak üzere resmi alanlardaki tüm görünür reklamları kapsadığı aktarıldı.

"SİYAH BANTLA KAPATIN" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre, federasyon kulüplerden, statlarda ve resmi alanlarda bulunan yasal bahis reklamlarının siyah sticker ile kapatılmasını istedi. Uygulamanın, ev sahibi olunan ilk müsabakaya yetiştirilmesi gerektiği vurgulanırken, aksi durumda TFF temsilcilerinin rapor tutacağı kaydedildi.

LİG İSİM SPONSORLUKLARI DA KALDIRILDI

Talimatın ardından TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan lig isim sponsorluklarının da tek tek kaldırılması dikkat çekti. Bu adımın, federasyonun bahis reklamlarına karşı aldığı tavrın bir göstergesi olduğu yorumları yapıldı.

UYGULAMA BİR SONRAKİ BİLDİRİME KADAR SÜRECEK

Tahir Kum'un aktardığı bilgilere göre, kulüplere gönderilen yazıda uygulamanın bir sonraki bildirime kadar geçerli olacağı ifade edildi. Kararın kapsamı ve olası yeni adımların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ali çakmak ali çakmak:
    vasıfsız, çakma mafya 12 5 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    Bu Hacı(!)osmanın önce kendini kapatması lazım 12 5 Yanıtla
  • Şükrü null Şükrü null:
    yani geçici kapatıyorsunuz, bir sonraki talimata kadar 11 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    spor toto kaldımı 7 0 Yanıtla
  • Emre Acar Emre Acar:
    Spor toto süper lig ismini kullanırken bahis sitesi degilmiydi spor toto 5 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
