Tolga Zengin: Trabzonspor\'dan ayrılmak benim kararım değildi

Spor

Trabzonspor'un eski kalecilerinden Tolga Zengin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Söyleşileri etkinliğinin konuğu oldu. Hakan Yoloğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide açıklamalarda bulunan Tolga Zengin, yıllar sonra Trabzonspor'dan ayrılığına ilişkin konuştu. Trabzonspor'dan ayrılmanın kendi kararı olmadığını anlatan Tolga Zengin, " Ayrılmamın annemin rahatsızlığı ile ilgisi yok. Annem o dönem burada tedavi oluyordu. KTÜ'de tedavi görüyordu. Buradan daha rahat olacağını düşündüğü için tedavisini burada oluyordu. 'Kendi şehrimde tedavi olmak istiyorum' dedi.

Trabzonspor'dan ayrıldığı süreçle ilgili konuşan Tolga Zengin, "Kaleci Fatih için de değildi, Başkan gönderdi. O zaman Onur vardı ben vardım. Kulübün ekonomik olarak sıkıntısı vardı. O dönem teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'dı. Faroz'da yeni dam almış onu yaptırıyordum. Zaten başkan sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ile geldiği zaman konuşmuştuk. 'Benim durumum nedir, ne yapacağız?' dedim. 'Biz yola birlikte çıktık devam edeceğiz' dedi. Ama ondan sonraki süreçte Rubin Kazan'dan bir menajer aracılığıyla bana teklif gelmişti. 'Yönlendireyim seni, sen yöneticileri ara beni vermezler' demiştim. Çünkü Mustafa Hoca ile oturup planlamaları konuşmuşuz. Arkadaş aradı ve 'Şu gün buluşuyorlar, parayı filan konuştular' dedi. Ben daha hiçbir şey konuşmamışım. Sonra başkanı aradım ve durumu anlattım. 'İki tane iyi kaleci, şu bu, sana da yazık, ona da yazık. Biriniz oynayacak, biriniz oynamayacak' dedi. Ama ben gitmek istemediğimi söyledim. Ben bir talebimin olmadığını ve gitmek istemediğimi yineledim. Onur'un da öyle bir talebi yoktu. Baktım ısrar ediyor. Bir de Rubin Kazan'a. O zaman 'Bir şey söyleyeyim, benim annem hasta, haritada Kazan'ı açtım, Kazan bir uçta, belki bir anlık gelmem gerekiyor. Nasıl geleceğim? Ben gitmek istemiyorum. Ama illa beni gönderecekseniz o zaman nereye gideceğime ben karar vereyim. Ben Kazan'a gidemem' dedim ve telefonu kapattım. Mustafa Hoca'yı arayıp 'Hocam beni yiyorlar, beni yedirme' dedim. Benim en çok üzüldüğüm şey, bunlar olabilir, kulüp politikasıdır, hiç problem değil. Süreç çok yanlıştı. Pazarlıklar, dönen rakamlar. Çünkü öyle bir noktaya getirdiler ki. O zaman sportif direktör Ünal Hoca'ya, "Siz Trabzonspor'un kaptanının fiyatını nasıl yazarsınız internet sitesine?' dedim. Başından beri ben istemediğimi söyledim. Bu konu ve başka konularda hayatımda hiç konuşmadım, içime attım. Bazen bırakıyorsun 'Sen sus, Allah senin yerine konuşur' diyorsun zaten konuşuyor. Kimseye kırgın değilim ancak sadece şöyle bir durum var. Keşke gerçek sebepler söylense. Yani çekinmeye gerek yok. 'Bizim ekonomik olarak şöyle bir durumumuz var ve iki kalecimiz var birinin gitmesi gerekiyor' deseydin. Bu olay olalı 12 sene oldu ve bugüne kadar hiç konuşmadım. O gün bana kızan, eleştiren, 'Bizi sattın' diyenler diyeceğini dedi zaten. Ancak annemle hiç alakası yoktu" ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞTA NELER YAŞANDI?

Yayıncı kuruluşta yorumcu olarak görevden ayrıldığı sürece ilişkin açıklamalarda da bulunan Tolga Zengin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesela ilk yarıyı yorumlayacaksınız, maçı izlediniz. O golü, hakemi yani o pozisyonu çıkararak ben ilk yarıyı nasıl yorumlayabilirim. Çünkü o dakikaya kadar farklı bir oyun var, ondan sonra yanılmıyorsam Fenerbahçe gol atmıştı devreye girerken. Yani ben oradaki golü anlatmadan, golü de anlatabilmem için pozisyonu anlatabilmemi için hakemi de anlatmam lazım. Baş kahramanı hakem. Bir hafta öncesinden aslında gelen bir sıkıntıydı. Bir hafta önce de yine Beşiktaş-Galatasaray maçı vardı. Orada 'Maçın oyuncusu Arda Kardeşler' demiştim. Herkes bir isim vermişti ben de Arda Kardeşler'i söylemiştim. Bir hafta önce program koordinatörü mü neyse o gelmiş rejiye inmiş, rejideki arkadaş tecrübeli olduğu için 'abi sakın herhangi bir şekilde yayın odasına girme sıkıntı olur' dedi. Gelmiyor, biz de duyuyoruz sonra. 'Sakın öyle bir şey yapmasın, biz ne diyeceğimizi biliriz' dedik. Bir hafta sonra Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olan pozisyonla alakalı devre arası 'Hakemin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum' dedim. Bunu da söylememin sebebi şu futbol oynamış biri olarak. Korner atılıyor, hakem düdüğü oyuncu kafayı daha vuracakken, böyle bir düdük çekme şekli yok yani. Dünyanın en hızlı düdük çeken hakemi olabilir. Pozisyonu izleyin o kadar hızlı çıkaramazsın o düdüğü yani. Ki yorum olur görmezsin, bir yorum katabilirsin o farklı bir şey. Bekle, pozisyon bittikten sonra çal. Bunu da artık ilkokul çocuğuna bile söylemene gerek yok. 5 yaşında bir çocuğa söylesen doğruları bulur yani. 'Ben bunda iyi niyet görmüyorum' dedim. Hata tartışılabilir, hatada niyet aranmaz, hata olabilir ama 'Ben bunu hata görmüyorum' dedim. Bu benim görüşüm. Ama sen bunu söyledikten sonra bir camiadan gelen ufak tepkilerden veya kendine göre anlamlı tepkilerden bir şeyler çıkarıp onda panik yapıyorsan o zaman ben sana gerekeni söylerim zaten. Sen bana böyle bir şekilde gelemezsin. Beni uyarmaya çalışırken ben de sana cevabını veririm. Artı derim ki 'Senin televizyonculuk geçmişin ne' derim. O şahsa, bunu kurumu tenzih ederek söylüyorum. Çünkü ne olursa olsun 5 sene orada çalıştım herhangi bir şekilde müdahale falan değil. Sadece iş bilmezlik. Oraya eski oyuncuları koyuyorsan bunları da idare edebilecek birini koyman lazım. Yatırım sadece yayın ihalesine girip bilmem kaç yüz milyon dolar vermek değildir. Yatırım eleman almaktır, yatırım iyi yönetmen almaktır. İyi editörler vardır ama daha fazla iyi editörler almaktır. Yatırım bir kere senin şirketine yatırım yapman, daha iyi koordinatörler, daha iyi birim amirleri almandır. Yatırımın budur. Ondan sonra iyi yönetmenler almazsan o pozisyonları tekrarlayamazsın yanlış açı gelir. Millet birbirine girer. 'Yapı' diyorlar, yapıdan değil içerde bir yapı yok, yapısızlıktan, iş bilmezlikten. Bunlar planlı programlı şeyler değil kanal tarafındaki. Zaten sahipleri Katarlı. Bazen iş bilmez birini aldığın zaman seni zor durumda bırakır çünkü kanalını temsil ediyor."

'UĞURCAN ÇOK BÜYÜK BİR KALECİ'

Tolga Zengin, Uğurcan Çakır'ın çok büyük bir kaleci olduğunu ve hemen hemen dünyanın bütün büyük takımlarında rahatlıkla forma giyinebileceğini söyledi. Tolga Zengin, "Uğurcan çok büyük bir kaleci. ve bu kulübe çok büyük hizmetler veriyor. Buradan ayrılıp ayrılmama noktası bence şu anda aklında olan şeyler değildir. Çok ayrılmak noktasında olan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Çok da katkı sağlıyor. Bir kere kale çok önemlidir. Özellikle bir iskelet yapacağın zaman direkt başladığın yer orasıdır. İyi kaleci bulmak da zordur bu arada. Trabzonspor'un en büyük şansı olabilir Uğurcan şu an. Kafa rahat en azından. Bu kadar belirsizliğin içinde belirli olan bir şey var o da gayet iyi belirli. ve kalecilik özellikleri olarak da kalecilik performansı olarak da. Burada çok büyük kaleciler vardı Şenol Hoca da vardı Onur vardı, biz vardık. Ama bence kalecilik özellikleri olarak da bizim çok üstümüzde olan bir kaleci. En azından ben kendi adıma söyleyeyim, çok özel yetenekleri olan bir kaleci. Ayakları çok iyi, günümüz futboluna çok uyuyor. Evet çok daha iyi yerlerde olmalı. Dünyanın hangi takımına koyarsan koy oynayabilir Uğurcan. Koy Barcelona'nın kalesine, Real Madrid'in kalesine burada yaptığı aynı şeyleri yapar. Öyle büyük bir kaleci. Bu noktadan sonrası Uğurcan için hayırlı olsun diyorum. Çünkü çok iyi performans gösteriyor. Trabzonspor'un olmazsa olmazı Uğurcan" ifadelerini kullandı.

Söyleşinin sonunda Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Tolga Zengin'e günün anısına bir plaket takdim edildi. Söyleşiye katılan konuklar da Tolga Zengin'le fotoğraf çektirerek imza almayı da ihmal etmedi.