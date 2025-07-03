TOSFED Next Talent Projesi Başladı

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaşlarındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabileceği "TOSFED Next Talent" projesi, İstanbul'da başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, yeni yetenekleri keşfetmeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesinin ilk ayağı 1, 2 ve 3 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

İstanbul'un ardından sırasıyla Bursa, Nevşehir, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de elektrikli Segway karting araçlarıyla elemeler düzenlenecek. Elemelerin tamamlanmasının ardından en hızlı dereceyi yapan kız ve erkek toplam 20 aday, final bileti alacak.

Yaklaşık 2 bin 500 katılımcının yer almasının hedeflendiği projenin finali ise 1 Ağustos'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek. Finali birinci tamamlayan isim, 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazanacak.

İkinciliği elde eden Segway F2 scooter ve üçüncülüğe ulaşan ise Segway E2LL scooter sahibi olacak. Kadınlar kategorisi birincisi de Segway E2LL scooter ile ödüllendirilecek.

TOSFED Başkan Vekili Ersoy: "Yetenekli gençler çıkartacağız"

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy, "TOSFED Next Talent" projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Otomobil sporlarına erişimi olmayan ve belki de hiç tanışmamış çocuklarımızın ayağına giderek, onlara sporumuzu tanıtmayı amaçlıyoruz. Aralarından ileriye dönük yetenekli gençler çıkartacağız. Elemeler sona erdiğinde 20 finalist arasından birinci olan adayımızı 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Ayşe Çebi: "Yeni isimler kazandırılması adına çok başarılı bir organizasyon"

16 yaşındaki milli karting sporcusu Ayşe Çebi ise çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Karting her ne kadar erkek egemen bir spor olarak bilinse de, ben 5 yıldır yarışıyorum. Sporun cinsiyeti yok, kadın sporcular da çok başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Sporumuza yeni isimler kazandırılması adına çok başarılı bir organizasyon. Özellikle finalde kazanacak arkadaşın 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışacak olması çok büyük bir şans." şeklinde görüş belirtti.