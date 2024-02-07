Tour of Antalya Bisiklet Yarışı Yarın Başlıyor

TOUR of Antalya powered by AKRA Uluslararası Bisiklet Yarışı yarın başlayacak. 16 ülkeden 25 takımda 175 bisiklet sporcusu Demre'den Tahtalı'ya kadar birbirinden güzel ve zorlu 4 etaptan oluşan, toplam 601,7 kilometrelik yarışta kıyasıya rekabet edecek.
Tour of Antalya powered by AKRA Uluslararası Bisiklet Yarışı'nın basın lansmanı Akra Hotel'ste yapıldı. Bu yıl 5'inci kez düzenlenecek organizasyonun basın lansmanına Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Tour of Antalya Genel Direktörü ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, Tour of Antalya Proje Direktörü ve Yedi İletişim Ajans Başkanı Haluk Özsevim, Organizasyon Komitesi Başkanı Haydar Barut, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve çok sayıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklerini alan organizasyonda 16 ülkeden, 25 takımda 175 bisikletçi katılacak. Yarın Side'de başlayacak olan organizasyon 11 Şubat'a kadar sürecek. Sporcular toplam 601,7 kilometrelik yarışta 'Yeşil Bir Gelecek' için pedal çevirecek. 4 gün boyunca sporcular lider formalar için kıyasıya mücadele edecek.
'DÜNYA ÇAPINDA MARKA OLDU'
Basın lansmanında konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu'nun 100'üncü yılını tamamladığını anlattı. Müftüoğlu, "Geçmişten günümüze bisikletin Türkiye'de geldiği noktayı görüyoruz. 2009'a kadar profesyonel takımımız yoktu, bugün 4 profesyonel takımımız var. Bisiklet ailesi olarak yeni yüzyılda neler yapacağımızın temelini atıyoruz. Tour of Antalya'da Haydar Barut ve tüm Antalyalı iş adamlarının katkıları var. Valilerimiz, belediye başkanlarımız bu işi sahiplenmesi ile Tour of Antalya dünya markası oldu. World tour takımları da bu yarışa gelmeye başladı. Antalya, bu yarış ile dünya çapında bir marka ortaya çıkardı. Destek verenlere ve katkıda bulunanlara federasyon adına teşekkür ediyoruz" dedi.
'ANTALYA, SPOR BRANŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın dünyanın dört bir yanından milyonlarca turisti ağırladığını belirterek, sadece tatil için değil, kültür, sanat, spor gibi alanlarda gerçekleştirdiği etkinlik ve organizasyonlarla da ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını söyledi. Başkan Böcek, "İklimi, doğası, ulaşım imkanları, nitelikli konaklama tesisleri ve spor olanakları bakımından sporculara ve spor takımlarına önemli avantajlar sunmaktayız. Antalya'mız, başta futbol ve golf turizmi olmak üzere birçok spor branşına ev sahipliği yapan önemli bir spor şehridir. Son yıllarda kentimizde bisiklet konusunda yapılan aktiviteler, bizleri spor etkinlikleri ve spor turizmi açısından memnun etmektedir. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet takımları şehrimizde uzun süreli kamplar yapmaktadır. İlerleyen dönemde bu kamp sayıları daha da artacaktır. Geçen yıl bisiklet sporu kapsamında 80 ülkeden yüzlerce takım ve 2800 sporcu Antalya'mızda kamp yapmıştır. Bu nedenle Tour of Antalya'ya sahip çıkmaya ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu yarış bizim bisiklet dünyasındaki yüzümüz, spor turizmindeki değerimizdir" diye konuştu.
'BİSİKLETTE DÜNYA ŞEHRİ OLMA KONUSUNDA HIZLA İLERLEYECEĞİZ'
Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya'nın 20 milyon üzerinde turist ağırladığını anlattı. Sezgin, "Turizmi yılın 12 ayında Antalya'da yaşatmak için önemli bir işe imza atılıyor. Özellikle ölü sezon dediğimiz kasım ve mart ayları arasında bu etkinlikler Antalya'ya büyük bir hareketlilik getiriyor. 16 ülkeden 25 takımdan 175 sporcuyla olan bu hareketliliğin arkasında büyük bir topluluk var. İnşallah Antalya'yı bisiklette de dünya şehri olması konusunda hızla ilerleteceğiz" dedi.
4 ETAP YAPILACAK
Antalya'nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı şu şekilde:
1. Etap Side-Antalya (8 Şubat, Perşembe) 137,7 km
2. Etap Demre-Antalya (9 Şubat, Cuma) 141,9 km
3. Etap Kemer-Tahtalı (10 Şubat, Cumartesi) 136,7 km
4. Etap Antalya-Antalya OSB-Antalya (11 Şubat, Pazar) 185,4 km
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