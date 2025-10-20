Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti - Son Dakika
Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti

Off-road yarışında, finish çizgisini takla atarak geçti
20.10.2025 14:52
Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen Of Off-Road Festivali'nde, 80 aracın kıyasıya mücadelesinin yanında bir aracın bitiş çizgisini takla atarak geçmesi dikkat çekti.

Trabzon'da bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali'nde bir aracın bitiş çizgisini takla atarak geçmesi yaşanan mücadeleyi gözler önüne serdi.

OFF-ROAD FESTİVALİ, NEFESLERİ KESTİ

Trabzon'un Of ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Of Off-Road Festivali, heyecan dolu görüntülere sahne oldu. 25 farklı ilden 5 ayrı sınıfta 80 aracın mücadele ettiği organizasyonda, deniz kenarında oluşturulan zorlu parkurda pilotlar kıyasıya yarıştı.

BİTİŞ ÇİZGİSİNİ TAKLA ATARAK GEÇTİ

Hız, adrenalin, mukavemet ve pilotaj becerilerinin ön plana çıktığı yarışlarda izleyenler büyük heyecan yaşadı. Festivalin son gününde ise Yek Off-Road Kulübü'nden bir otomobil, bitiş çizgisini takla atarak geçti. O anlar izleyiciler arasında kısa süreli paniğe neden olurken, araçtan çıkan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Deniz kenarında oluşturulan özel pistte gerçekleştirilen organizasyon, hem yarış severlere görsel bir şölen sundu hem de off-road tutkunlarını bir araya getirdi.

Kaynak: İHA

20:14
