Trabzonspor 1-0 Rizespor'u Geçti

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil

TRABZONSPOR: Onana, Ozan Tufan (Dk. 74 Umut Nayir), Nwaiwu, Savic, Lovik (Dk. 46 Zubkov), Folcarelli, Oulai, Augusto (Dk. 65 Pina), Muçi (Dk. 90 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu), Onuachu

ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat Pala, Sagnan, Samet Akaydin, Taha Şahin (Dk. 85 Zeqiri), Papanikolaou, Taylan Antalyalı (Dk. 85 Buljubasic), Mihaila, Olawoyin (Dk. 85 Emrecan Bulut), Mebude (Dk. 65 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Pierrot)

GOL: Dk. 50 Onuachu (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Papanikolaou, Mihaila (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

2'nci dakikada Mihaila'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

6'ncı dakikada Ozan Tufan'ın ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda savunma topu çizgi önünden çıkardı.

24'üncü dakikada ceza sahası dışından Mebude'nin vuruşunu kaleci Onana kornere çıkardı.

35'inci dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından kullandığı köşe vuruşunu kaleci Fofana çıkardı. Dönen topu Nwaiwu tamamlamak istedi, kaleci Fofana bu pozisyonda da başarılı oldu.

43'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto'nun şutunu kaleci Fofana kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

50'nci dakikada Muçi'nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zubkov'un pasında Onuachu topu ağlara gönderdi. 1-0.

54'üncü dakikada Ozan Tufan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

87'nci dakikada Zeqiri'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Pierrot'un kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı.

88'inci dakikada Zeqiri'nin pasında topla buluşan Emrecan Bulut'un vuruşunu kaleci Onana kurtardı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayınlandı. Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı. Maç öncesi de kale arkası tribününde "Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun" yazılı pankart açıldı. Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye "Seni asla unutmayacağız" yazılı siyah pankart ile sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık da saygı duruşunda bulunuldu.

TEKKE'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, 3-1 kazanılan Kayserispor karşılaşmasının ardından ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Batagov maç kadrosunda yer almazken, Pina ve Zubkov maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine Nwaiwu, Lovik ve Folcarelli ilk 11'de şans buldu.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük bölümü doldu.

MİSAFİR TAKIM TARAFTARI MAÇA ALINMADI

Çaykur Rizespor taraftarları stada alınmadı, misafir takım tribünleri boş kaldı.