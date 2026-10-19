Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi; Galatasaray 19 puanla lider kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi; Galatasaray 19 puanla lider kaldı

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Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yenmesiyle sona erdi. Bordo-mavililer 16 puanla 4. sıraya yükselirken Beşiktaş 15 puanda 5. basamağa geriledi; Galatasaray ise 19 puanla liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.

Haftanın son maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından puanını 16 yaparak 4. sıraya yükseldi, Beşiktaş ise 15 puanda kalarak 5. basamağa geriledi.

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puanı son anda alarak ilk sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Ligin 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: 2-1

Erzurumspor FK-Eyüpspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0

Kasımpaşa-Samsunspor: 4-1

Kocaelispor-Göztepe: 1-2

İstanbul Başakşehir FK-Gaziantep FK: 2-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0

Puan durumu

Ligde 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY86111711619
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER8521189917
3.FENERBAHÇE85122261616
4.TRABZONSPOR85121851316
5.BEŞİKTAŞ85031610615
6.ARCA ÇORUM FK84131813513
7.KASIMPAŞA8341129313
8.KOCAELİSPOR840498112
9.CORENDON ALANYASPOR833289-112
10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK83231212011
11.ERZURUMSPOR FK8323511-611
12.ÇAYKUR RİZESPOR8314811-310
13.GÖZTEPE8233171619
14.GAZİANTEP FK8224812-48
15.GENÇLERBİRLİĞİ8224716-98
16.TÜMOSAN KONYASPOR812549-55
17.SAMSUNSPOR8116719-124
18.EYÜPSPOR8107222-203

9. haftanın programı

Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)

19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)

25 Ekim Pazar:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (İsonem Park Gürsel Aksel)

26 Ekim Pazartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Başakşehir (Tüpraş)

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Kaynak: AA
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