Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi; Galatasaray 19 puanla lider kaldı

Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi; Galatasaray 19 puanla lider kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yenmesiyle sona erdi. Bordo-mavililer 16 puanla 4. sıraya yükselirken Beşiktaş 15 puanda 5. basamağa geriledi; Galatasaray ise 19 puanla liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.
Haftanın son maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavili ekip bu sonucun ardından puanını 16 yaparak 4. sıraya yükseldi, Beşiktaş ise 15 puanda kalarak 5. basamağa geriledi.
Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında 3 puanı son anda alarak ilk sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Ligin 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor: 2-1
Erzurumspor FK-Eyüpspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-1
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0
Kasımpaşa-Samsunspor: 4-1
Kocaelispor-Göztepe: 1-2
İstanbul Başakşehir FK-Gaziantep FK: 2-1
Trabzonspor-Beşiktaş: 2-0
Puan durumu
Ligde 8. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|8
|6
|1
|1
|17
|11
|6
|19
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|8
|5
|2
|1
|18
|9
|9
|17
|3.FENERBAHÇE
|8
|5
|1
|2
|22
|6
|16
|16
|4.TRABZONSPOR
|8
|5
|1
|2
|18
|5
|13
|16
|5.BEŞİKTAŞ
|8
|5
|0
|3
|16
|10
|6
|15
|6.ARCA ÇORUM FK
|8
|4
|1
|3
|18
|13
|5
|13
|7.KASIMPAŞA
|8
|3
|4
|1
|12
|9
|3
|13
|8.KOCAELİSPOR
|8
|4
|0
|4
|9
|8
|1
|12
|9.CORENDON ALANYASPOR
|8
|3
|3
|2
|8
|9
|-1
|12
|10.İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK
|8
|3
|2
|3
|12
|12
|0
|11
|11.ERZURUMSPOR FK
|8
|3
|2
|3
|5
|11
|-6
|11
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|3
|1
|4
|8
|11
|-3
|10
|13.GÖZTEPE
|8
|2
|3
|3
|17
|16
|1
|9
|14.GAZİANTEP FK
|8
|2
|2
|4
|8
|12
|-4
|8
|15.GENÇLERBİRLİĞİ
|8
|2
|2
|4
|7
|16
|-9
|8
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|8
|1
|2
|5
|4
|9
|-5
|5
|17.SAMSUNSPOR
|8
|1
|1
|6
|7
|19
|-12
|4
|18.EYÜPSPOR
|8
|1
|0
|7
|2
|22
|-20
|3
9. haftanın programı
Süper Lig'de 9. haftanın programı şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Eyüpspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Gaziantep FK-Erzurumspor FK (Gaziantep)
19.00 Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Göztepe-Arca Çorum FK (İsonem Park Gürsel Aksel)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
19.00 Beşiktaş-Başakşehir (Tüpraş)
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
Sizin düşünceleriniz neler ?