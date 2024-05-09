Trabzonspor, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak

Trabzonspor, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak

Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükseldi. Beşiktaş ile 33 sezon aradan sonra kupa finalinde karşılaşacaklar. Trabzonspor daha önce 4 kez final mücadelesine çıktı ve ikişer kez kupayı kazandı. Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez finale yükseldi ve 6 maçta 16 gol attı.

09.05.2024 11:15
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor, Beşiktaş ile 33 sezon aradan sonra kupa finalinde karşılaşacak.

Kupada 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile daha önce 4 kez final mücadelesine çıkarken taraflar ikişer kez kupayı müzesine getirdi.

Bordo-mavili takımın ilk lige çıktığı 1974-75 sezonunda Beşiktaş, 1976-77 sezonunda Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Trabzonspor, 1989-90 sezonunda ise Beşiktaş mutlu sona ulaştı.

İki takım 23 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 33 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.

3 sezon sonra kupada finale yükseldi

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 sezon aradan sonra finale yükselme başarısı gösterdi.

En son 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 9. kez kupayı müzesine getirmişti.

Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı.

İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Avcı ile ilk kez finalde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi.

Abdullah Avcı ile ilk olarak 2020-2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer, 5. eleme turunda Adana Demirspor'a 2-2 biten karşılaşmanın ardından penaltılarla elendi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı 2021-2022 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Kayserispor ile eşleşti. İlk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, deplasmanda 4-2 yenilerek organizasyona veda etti.

Karadeniz ekibi, bu sezon sırasıyla 4. eleme turunda Çorum FK'yi 3-1, 5. eleme turunda Manisa FK'yi 3-1, son 16 turunda Gençlerbirliği'ni 2-1, çeyrek finalde RAMS Başakşehir'i 1-0, yarı finalde de VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-2, deplasmanda 4-0'lık sonuçla mağlup ederek Avcı yönetiminde ilk kez finale yükseldi.

6 maçta 16 gol

Trabzonspor, Avcı yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda gol yollarında yüksek bir oran yakaladı.

Karadeniz ekibi, 6 karşılaşmada rakip fileleri havalandırarak 2,66 gol ortalaması elde etti. Kalesinde ise 5 gol görerek 0,83 gol ortalamasıyla rakiplerine fazla gol şansı vermedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak - Son Dakika

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