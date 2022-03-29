Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

29.03.2022 19:45
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda, ısınma koşusu ve aktivasyonun ardından pas ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve rondo koşusuyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığını atlatan Slovak futbolcu Marek Hamsik de antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Beşiktaş, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika


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