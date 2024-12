Spor

- Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı

TRABZON - Trabzonspor'da hafta sonu gerçekleşen kongrenin ardından tekrar göreve seçilen Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu mazbatasını aldı.

Trabzonspor'da 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'un ardından yeniden göreve seçilen Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu mazbatasını aldı. Trabzonspor İdari Binası'nda gerçekleştirilen törene Trabzonspor Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzon Baro Başkanı Hakan Orhan ve bordo-mavili takımın yeni yönetim kurulu üyeleri katıldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılamadığı mazbata töreninde yapılan konuşmaların ardından bordo-mavili takımın yeni yönetim kuruluna mazbataları teslim edildi.

Mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Zeyyat Kafkas, "Öncelikle kongremize katılım için tüm camia ve delegasyona teşekkür ederim. Gayet sevgi, saygı, hoşgörü içerisinde bir demokrasi şöleni halinde bir kongre gerçekleştirdik. 2 bin 500 küsur katılımdan bin 581 tane bizim yönetim kurulumuza oy çıktı. Bir gece önceki Trabzonspor'un maçından dolayı insanların bir tepkisi var. Çok iyi bir Trabzonspor taraftarı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın verdiği tepkiyi gördükten sonra yaşadığı üzüntüyü gördükten sonra her türlü taraftarımızın bu tepkisinin olması normaldir. Bir gerçek de var ki altını çizmek istiyorum. Kongrede denetleme kurulu seçimi de yapıldı. Denetleme kuruluna 748 oy verildi. Disiplin kuruluna 750 oy verildi. Onlar da hayli düşük oy aldı. Yönetim kurulumuzda bin 581 oy aldı. Dolayısıyla sicil kurulundaki 5 adaylı kongrede tamamen oraya konsantre olmuş gibi insanların sicil kuruluna tam oy vermesi bunu açıklıyor. Öteki taraftan tepki var mıydı derseniz tabii ki vardı. Başkanımızın tepkisi ortada, o da bir taraftar ve kulüp başkanı. Hepimizin üzüntüsü ve bu yaşananlara tepkisi var. Olumsuzlukları olan tepkidir. Bu da gayet doğal. Bunu biz çok önemli bulmamakla birlikte gereken dersleri ve mesajları alıyoruz. Bunun da bilinmesi istiyorum" dedi.

"Biz Hacıosmanoğlu'nu çok seviyoruz, ama Trabzonspor'u daha çok seviyoruz"

Bir basın mensubunun hakem hataları ile ilgili sorusu üzerine Kafkas, "Tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan eden şeyleri tekrar yapıyoruz ama gerçekten bu seneki ligde sezonda bir orta oyun oynanıyor. Burada sanki roller biçilmiş takımların üzerine ciddi anlamda her ne sebeple olursa olsun gidiliyor. Biz mevcut federasyona destek veren bir kulübüz. Orada destek vermemizin bir nedeni Trabzonspor duruşudur. Eski kulüp başkanımızın aday olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendisine sonsuz destek verdik. Kendisi de her konuşmasında başkanımıza bu konudaki minnetlerini, şükranları ifade etmektedir. Ayrıca bunun için teşekkür ediyorum. Ama ortada bir gerçek var. Trabzonspor tarafından baktığınız zaman özellikle 5 maçımızda çok ciddi hakem hatalarına sebep kaldık. Bunun bir bedeli olmalı. Biz Hacıosmanoğlu'nu çok seviyoruz. Ama Trabzonspor'u daha çok seviyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor'un hakkının yendiği yerde ne Başkan Hacıosmanoğlu ne bir başkasının durumu, pozisyonu, şekli, kişiliği bizi hiç ilgilendirmez. Biz Trabzonspor'u temsil ediyoruz. Burada nöbetçiyiz. Trabzon şehrini temsil ediyoruz. Tüm dünyadaki Trabzonluları Trabzonspor olarak temsil ediyoruz. Dolayısıyla hakkının her yendiği yerde sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak hakkımızdır. Beklentimiz şudur ki Hacıosmanoğlu'ndan buna bir reaksiyon göstermesi, sorumluları ortaya çıkarması, bir başta taraftan da kendisine bir operasyon yapıldığı söylentileri de var. Olabilir. O zaman müdahale edeceksiniz. Koltuğun en tepesindesiniz. Müdahale etmesi gereken orada kalemi kırması gereken Hacıosmanoğlu'dur. Bizim beklentimiz bu yöndedir. Kendisine olan inancımız devam etmektedir. Ama bunun çok sürmeyeceğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü kendisinden bir reaksiyon bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor'un ekonomik anlamda güçlenmesi istemeyen çevreler engel olmaya çalışabilirler"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Trabzonspor'a arsa tahsisi için görüştüklerini kaydeden Kafkas, "Trabzonspor kuruluşundan beri bu ülkede vatansever, hep milletin yanında olmuş, cephelerde hep önde yer almış savaşmış bir şehir ve onun evlatlarıdır. Dolayısıyla ben bu ülkenin Trabzon şehrine çok borcu olduğunu düşünüyorum. Ama biz kendi içimizdeki tartışmalardan, anlamsız sürtüşmelerden yıllardır oyalanmışız. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken dönemin kulüp başkanı Faruk Özak'ın Kartal'da Trabzonspor'a 29 yıllığına aldığı tesis haricinde Trabzonspor'a hiçbir tahsis yapılmamıştır. Bu çok üzücüdür. Nereden bakarsanız bakın açıklaması da yoktur. Ama buna hiçbir zaman çok büyük tepkiler veren isyan çıkartan bir şehir olmadık. Özgüveni olan Trabzon insanı her zaman kendi yağıyla kavrulmasını ve camianın bütünlüğü ile ekonomik gücüyle, insanların katkısıyla bugünlere gelmişizdir. Ama bugün İstanbul'daki ilçe takımlarının başkanlarının açıklamalarına baktığınız zaman birisi sadece son 2 yılda 7 tane arsa tahsisi, öbürü 13 tane arsa tahsisi, öbürünün yaptığı tahsislerden bugün 3 milyon Eurolara varan villa satışları gururla anlatmaları bize onlar adına üzmüyor işlerini iyi yapmışlar tebrik ediyoruz. Bizde Trabzonspor olarak artık hakkımızı istiyoruz. Bunun için önemli görüşmeler yaptık. Kongrede öncesinde Başkanımızın nezdinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ve Bakan Yardımcısı Ömer Bulut'u ziyaret ettik. Kendilerine Trabzon'da daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın da görüşünü aldığımız iki arsa noktasında talepte bulunduk. Resmi başvurularımızı yaptık. Kendisi derhal bununla ilgili girişimleri yapacağını ve Trabzonspor'a tahsis edeceğinin sözünü bize verdi. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda bir aksama yaşanacağını hiç ummuyorum. Ama bahsettiğim gibi Trabzonspor'un nasıl ekonomik anlamda güçlenmesi istemeyen çevreler bunları engel olmaya çalışabilirler. Ama sonuca da ulaşabileceklerine inanmıyorum. Bu iki arazi özellikle çok kısa sürede önümüzdeki günlerde Trabzonspor siyasetçileri ile beraber tekrar Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Belki bu başvurunun sonucunu evrak olarak alıp geri döneceğiz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz" diye konuştu.

"Yeni yönetim kurulumuz ile birlikte Cumhurbaşkanımızdan bir randevu alacağız"

İstanbul'da bir arsa talebi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceklerini kaydeden Kafkas, "Başkanımızın 4-5 aydır İstanbul'da uğraştığı bir arsa tahsisi vardı. Onu da Bakana sunduk. Öncelikle çalışmamızdan ötürü Başkanıma teşekkür etti. Doğru noktalarda doğru yerler bulmuşlar ve hepsi hazinenin malı. Onlarında Trabzonspor'a tahsisi için yeni yönetim kurulumuz ile birlikte Cumhurbaşkanımızdan bir randevu alıp gidip kendisinden talep edeceğiz. Düşünebilirler İstanbul'un ilçe takımları ve Trabzonspor harici takım yok mu diye. Tabi ki var. Ama bu iş büyükşehirlerde futbolun öncüleri kulüpler. Türkiye'de futbol varsa dünyaya bu futbol sergileniyorsa bugüne kadar başarılı olmuş 4 takım üzerinde bunların almaları hakkıdır diye düşünüyorum. Çünkü onların Avrupa'da getirecekleri başarılar bahsettiğimiz diğer takımlara da mutlaka katkı verecektir. Biz bu konuda bundan sonra daha agresif davranacağız. Daha agresif şekilde Trabzonspor ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bu tahsislerin artması, projeler geliştirilmesi noktasında en önemli işimiz diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Kafkas, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na güvendiklerini belirterek, "Sistemin başında Hacıosmanoğlu var. Sistemin çok ciddi bir kötü oluşundan dolayı bu başkanlığa geldi. Adaleti temin edeceğini söyleyerek buraya geldi. Bizde kendisine güveniyoruz. Bu yönde inancımız devam ediyor. Bu sistemi, bu sistemsizliği, bu kargaşayı düzelteceğine inanıyoruz" dedi.