Trabzonspor, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu

Trabzonspor, Fenerbahçe\'ye Mağlup Oldu
15.09.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti. VAR kararıyla iptal edilen gol ve kırmızı kart tartışıldı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken, ligde ilk yenilgisini almış oldu. Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo mavili oyuncu Onuachu'nun attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek MHK ve TFF'ye 'adalet' çağrısında bulundu.

Süper Lig'de 3 galibiyet 1 beraberliği bulunan Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetle yenilmezlik serisini de sonlandırmış oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 10 puanda kalırken, Fenerbahçe bir maç eksiği ile puanını 10'a çıkardı.

HAKEM KARARLARI TARTIŞMALI POZİSYONLARLA GÜNDEMDE

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Youssef En-Nesyri kaydetti. Trabzonspor ise maçın 11'inci dakikasında Paul Onuachu'nun attığı golün VAR uyarısıyla iptal edildi. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında Okay Yokuşlu'nun müdahalesi sonrası önce sarı kart gören oyuncu, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bordo-mavililer bu dakikadan sonra oyunu 10 kişi ile tamamladı.

TRABZONSPOR 10 KİŞİYLE MAÇI BIRAKMADI

Kırmızı kart kararı sonrası 10 kişi kalan Trabzonspor, rakibine oranla sahada inisiyatifi almaya çalışan taraf oldu. Özellikle ikinci yarıda baskılı futbolu ve topa sahip olma çabası dikkat çekti, fakat gol yollarında istenen netliği gösteremeyince sonuç alınamadı.

TEKKE: 3 PUANDAN ÇOK DAHA DEĞERLİ ŞEYLERİ KAZANDIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Maçın değerlendirmesi kısa, golü attığımız ve iptal edilen gole kadardı. Her şey istediğimiz gibi, tam planladığımız gibiydi. Yakaladık, gol oldu ve maç orada bitti zaten. Sonrasında kırmızı kart... Konuşacak bir şey yok. Kaybettiğimiz için üzgünüm. Üç puan kaybettik ama üç puandan çok daha değerli şeyleri kazandık. Bu maç için oyuncularımın ayağına, yüreğine ve emeğine sağlık" dedi" İfadelerini kullandı.

DİVAN BAŞKANINDAN ÇAĞRI

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada; bordo mavili oyuncu Onuachu'nun attığı golün VAR kararıyla iptal edilmesine tepki göstererek MHK ve TFF'ye 'adalet' çağrısında bulundu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyette başlıklarında, hakem kararlarının etkili olduğuna vurgu yaptı. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Ekspres: Yazık oluyor Türk futboluna

Günebakış: Karanlık gece

Sonnokta: Hakem katliamı

Taka: Bu hakemlere düdük astıramazsak adam değiliz

Kaynak: DHA

Fatih Tekke, Trabzonspor, Fenerbahçe, Politika, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı

10:36
Galatasaray’ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
10:20
Togg T10F’in fiyatı belli oldu 3 farklı donanım seçeneği var
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:41:14. #7.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Fenerbahçe'ye Mağlup Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.