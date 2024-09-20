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Trabzonspor Galibiyet Hasreti

Trabzonspor Galibiyet Hasreti

Trabzonspor, Süper Lig'de 5 hafta sonunda galibiyet alamadı, 4 beraberlikle 12'nci sırada kaldı.

20.09.2024 12:10
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Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 5 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışmadı. Ligde 5 hafta sonunda 4 maçta 4 puan toplayarak 12'nci sırada yer alıp, rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde 2'nci kez bir sezona üst üste 4 beraberlikle başlamış oldu. Bordo-mavililer en son 2014-15 sezonunda aynı istatistikleri ortaya koymuştu.

Trabzonspor, Süper Lig'in geride kalan 5 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışmadı. Lig'de 2'nci haftayı BAY takım olarak geçiren bordo-mavililer dün akşam oynanan 3'üncü hafta erteleme maçında Kayserispor ile de 2-2 berabere kalarak yine galibiyet elde edemedi. Trabzonspor 5'inci hafta sonunda 4 maçta (2'nci hafta BAY) 4 puanla 12'nci sırada yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da rakipleriyle yenişemeyen Trabzonspor, lig tarihinde 2'nci kez bir sezona üst üste beraberliklerle başlamış oldu. Bordo-mavililer en son 2014-15 sezonunda aynı istatistikleri ortaya koymuştu.

SON 5 YILIN İSTATİSTİKLERİ

Bordo mavililer, 2020-2021 sezonunda ilk 5 haftada 1 galibiyet 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 5 puan, 2021-22 sezonu ilk 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan, 2022-23 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan, 2023-24 sezonunda 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 9 puan topladı. Karadeniz ekibi, 2024-25 sezonu ilk 5 hafta sonunda 4 maçta 4 beraberlikle 4 puan toplayabildi.

Öte yandan Trabzonspor'da 2 hafta önce göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş, bordo-mavili ekipteki bir dönemine ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında puan kaybederek başladı.

NWAKAEME KALDIĞI YERDEN

Kayserispor maçında 4 çalım atan ve 4 şut pası veren Anthony Nwakaeme, son 10 yılda bir Süper Lig karşılaşmasında oyuna sonradan girerek 4 şut pası ve 4 çalım kaydeden 2'nci isim oldu. Daha önce aynı istatistikleri 2021 sezonunda Antalyaspor formasıyla Ghezzal ortaya koymuştu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel basın ise Kayserispor ile oynanan karşılaşmayı farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Karadeniz: Güneş varsa Umut var

Taka: Trabzonspor ruhu geri döndü

Kuzey Ekspres: Güneş yüzünü göstermedi

Günebakış: Kabustan uyanış

Sonnokta: Bu futbol ile nasıl olacak?

Kaynak: DHA

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