Trabzonspor Mersin'i Geçti
Trabzonspor Mersin'i Geçti

10.05.2026 21:30
Trabzonspor, Mersin Spor'u 90-80 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar

TRABZONSPOR: Reed 25, Berk Demir 9, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 12, Girard 12, Alican Güney 2, Batu Bircan, Ege Arar 7, Dorukhan Engindeniz

MERSİN SPOR: Olaseni 11, March 23, Cowan 19, Ergi Tırpancı 2, Chassang, Kartal Özmızrak 4, Harun Apaydın 3, White 18, Enoch

1'İNCİ PERİYOT: 25-20

DEVRE: 49-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-55

Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Mersin Spor'u 90-80 mağlup etti. Bordo-mavililer, karşılaşma boyunca skor üstünlüğünü koruyarak parkeden galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleye etkili başlayan Trabzonspor, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan bordo-mavililer, devreye 49-33 üstün girdi. Üçüncü periyotta da skor avantajını sürdüren ev sahibi ekip, final çeyreğine 66-55 önde girdi. Son bölümde Mersin Spor farkı azaltmaya çalışsa da Trabzonspor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 90-80'lik skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor'da Reed 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Hamm, Taylor ve Girard 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı. Mersin Spor'da ise March 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
