Trabzonspor, Rapid Wien'e 1-0 mağlup oldu

Spor

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klassen.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 82 Barisic), Lundstram (Dk. 73 Okay Yokuşlu), Mendy, Visca, Ozan Tufan (Dk. 60 Trezeguet), Cihan Çanak (Dk. 73 Enis Destan), Draguş (Dk. 60 Nwakaeme).

RAPID WIEN: Hedl - Oswald (Dk. 88 Vincze), Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson (Dk. 69 Schaub), Burgstaller (Dk. 88 Hofmann), Seidl, Beljo (Dk. 69 Furkan Dursun).

GOL: Dk. 67 Grgic (Rapid Wien)

SARI KART: Eren Elmalı (Trabzonspor)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi Rapid Wien'e sahasında 1-0 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 67'nci dakikada Grgic kaydetti.

5'inci dakikada gelişen Rapid Wien atağında orta sahadan aldığı topla ceza alanına sokulan Burgstaller, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda sert vurdu; top yandan auta çıktı.

24'üncü dakikada Jansson'un ceza alanı dışından sert şutunda Uğurcan, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

32'nci dakikada sol kenardan paslaşarak kullanılan korner atışında Visca, ceza alanı içinde ortaladı; Denswil'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

37'nci dakikada Auer'in ceza alanına aşırtma pasına Burgstaller gelişine vurdu; top, yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Ozan Tufan'ın uzaktan kullandığı serbest vuruşta kaleci Hedl, yerden de seken topu yatarak kornere çeldi.

41'inci dakikada Burgstaller'in uzaktan kaleye gönderdiği şutunda top, Uğurcan'ın kucağında kaldı.

İlk yarı golsüz beraberlikle tamamlandı.

67'nci dakikada Rapid Wien golü buldu. Sağ çaprazdan Burgstaller'ın ayağının dışıyla kaleye gönderdiği topa Grgic kafa koyunca meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

70'inci dakikada Mendy'in uzaktan çektiği şutu Hedl, iki hamlede kontrol etti.

73'üncü dakikada Trezeguet'in sol çaprazdan şutunda kaleci Hedl meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

74'üncü dakikada Oswald'ın pasıyla buluşarak ceza alanı içine sokulan Burgstaller'in şutunda Uğurcan Çakır, topu kornere çıkardı.

80'inci dakikada Nwakaeme'nin sol kanattan gönderdiği pasla buluşup ceza alanına sokulan Trezeguet'in yerden şutunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma konuk ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AVCI'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını sahasında konuk eden Trabzonspor, 2'inci eleme turunda elemeyi başardığı Ruzomberok ile oynadığı son maçın 11'ine göre tek oyuncu değişikliğiyle karşılaşmaya başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Ruzomberok karşılaşmasında 11'de görev alan Trezeguet'in yerine farklı olarak yeni transfer Stefan Savic'i tercih etti. Avcı, bu oyuncuya 4'lü savunmada görev verdi. Yeni transfer Savic 2'inci resmi maçına çıkarken, diğer transfer Okay Yokuşlu ise yedek kulübesinde yer aldı.

7 OYUNCU KADRODA YOK

Trabzonspor'da son anda UEFA listesine eklenen stoper oyuncusu Arseniy Batagov ise kente geliş süreci uzaması nedeniyle kadroda bulunamadı. UEFA kadrosunda bulunmayan Orsic, Fountas ve Umut Bozok ile UEFA'ya bildirilen isimlerden Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Poyraz Efe Yıldırım da kadroda bulunmadı.

TARAFTARLARDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarları da karşılaşmaya ilgi gösterip tribünleri doldurdu. Özellikle gurbetçi taraftarlaR maça yoğun ilgi gösterirken taraftarlar, maç boyunca takımlarına coşkuyla destek verdi. Avusturya temsilcisinin yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu da misafir takım tribününden karşılaşmayı takip etti.

ERDEM İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesi yaşamını yitiren Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrası taraftarlar, Erdem'i alkışlayarak andı.