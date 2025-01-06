Trabzonspor Taraftarlarının Maç Stresi Ekranda Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Taraftarlarının Maç Stresi Ekranda Patladı

Trabzonspor Taraftarlarının Maç Stresi Ekranda Patladı

Trabzonspor'un art arda aldığı mağlubiyetler, taraftarların öfkesini televizyon ekranlarına yansıttı. Bazı taraftarlar, maç sonu öfkeyle televizyonlarına zarar verirken, tamircilerde yoğunluk yaşandı.

06.01.2025 14:14  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZONSPOR'lu taraftarlar, Süper Lig'de art arda alınan mağlubiyetlerin yanı sıra özellikle son dakikalarda yenilen gollerin öfkesini televizyonlarının ekranlarından çıkardı. TV tamircisi Murat Bayburt, "Trabzonsporlu arkadaşlarımız bir anlık öfkelerine yenilince ortaya bu tablo çıkıyor, maç haftası ve sonrasında fazla mesai yapıyoruz. Trabzonspor iyi olsun bizim işlerimiz kötü olsun" dedi.

Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken, ilk yarının son deplasman maçında Samsunspor'a mağlup olarak deplasman galibiyeti alamama serisini sürdüren Trabzonspor, zor günler geçiriyor. Sezonun ilk yarısını tamamlamaya yaklaşırken, 19 puan toplayarak tarihindeki en düşük performanslardan birine imza atan Karadeniz ekibinde art arda alınan mağlubiyetlerin yanı sıra özellikle son dakikalarda yenilen gollerle yaşanan puan kayıpları, taraftarları üzdü. Bordo mavili bazı taraftarlar, üzüntü ve öfkelerini takımlarının maçlarını izledikleri televizyonlarının ekranlarından çıkardı. Kalesinde gördükleri son dakika golüyle öfkesine hakim olamayan kimi taraftarlar, televizyonuna kumanda fırlatırken kimi ise yumruk darbeleriyle televizyonunun erkanını kırdı. Yaşanan bu durum TV tamircilerinde yoğunluğa neden oldu.

MURAT BAYBURT: MAÇ HAFTASI FAZLA MESAİ YAPIYORUZ

Kentte televizyon tamircisi Murat Bayburt, maç sonrası dükkanında yaşanan yoğunluğu anlatarak, maç sonrası taraftarların anlık öfkeyle televizyonlarına zarar verdiğini belirtti. Bayburt "Trabzonsporlu arkadaşlarımız bir anlık öfkelerine yenilince ortaya bu tablo çıkıyor. Bizim için iş anlamında iyi oldu tabii ki. Sadece maçın ardından bazı hafta 50 adet televizyon bu sebeple tamire geldi. Epey bir yoğunluğumuz oldu. Geçtiğimiz hafta maç yoğunluğunu atlatanlar da televizyonlarını tamir için getirmeye devam etti. Elindeki tespihi atan, yumruk atan, elinde bulduğu cismi atan oluyor. Masraf ise televizyonun büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. Maç haftaları ve sonrasında biraz fazla mesai yapıyoruz" diye konuştu.

'TRABZONSPOR İYİ OLSUN BİZİM İŞLERİMİZ KÖTÜ OLSUN'

Kendi işlerinden daha çok Trabzonspor'un kazanmasını tercih ettiklerini söyleyen Bayburt, "Trabzonspor iyi olsun bizim işlerimiz kötü olsun. Biz böyle düşünüyoruz. Bu sene Trabzonspor'la ilgili çok fazla bir heyecanımız yok ancak büyük maçlarda o heyecan daha fazla oluyor. Yöremizin insanı biraz heyecanlı yapıya sahip olduğu için öfkesine o durumda hakim olamıyor. Trabzonspor iyi olsun, yenilmesin, bizim işlerimiz her zaman olur. Bugün olmaz, yarın iyi olur. Yeter ki Trabzonspor yenilmesin" dedi.

FATİH BULUT: TELEVİZYONA KIRILMAZ EKRAN YAPTIRDIM

Televizyonunu tamire getiren Fatih Bulut, maçlarda yaşayabileceği stres ve öfkeye karşı bu kez televizyonunun ön tarafına koruma amaçlı kırılmaz ekran yaptırdığını belirterek, "Trabzonspor'un Galatasaray karşısında maçın son dakikasında gelen gol sonrası televizyonum tamirlik hale geldi. O dördüncü golün yenmesi sonrası bir anda sinirlenip elimdeki kumandayı televizyona fırlattım. O anda öfkeme yenilmem ise bana 10 bin liraya mal oldu. Bu kez televizyonunun ön tarafına koruma amaçlı kırılmaz bir ekran yaptırdım" ifadelerini kullandı.

ŞENOL ÖLMEZ: TRABZONSPOR'UMUZUN İÇİN FEDA OLSUN

Şenol Ölmez de anlık öfkeye kapılarak televizyon ekranını yumruk darbesiyle kırdığını belirterek "Heyecan doruktaydı. Biz maçın son anlarında berabere biteceğini düşünüyorken dördüncü gol gelirken güzel bir darbeyle öfkemizi televizyonumuzdan çıkardık. Yaklaşık 10 bin liraya yakın bir masraf çıktı. Bu Trabzonsporumuz için feda olsun, bu kadar olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Televizyon, Ekonomi, Futbol, Stres, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Taraftarlarının Maç Stresi Ekranda Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:55:27. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Taraftarlarının Maç Stresi Ekranda Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.