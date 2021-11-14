Üye Girişi
Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor - Son Dakika

Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

14.11.2021 12:38
Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

Trabzonspor, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi sezonu yaşıyor.

Trabzonspor, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi sezonu yaşıyor. Süper Lig'de 24 gole ulaşan bordo-mavililerde 21 gol yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 21 gole imza attı. Karadeniz temsilcisinde yerli oyunculardan Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi.

Süper Lig'de 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da yabancı oyuncular takımını sırtlıyor. Attığı 24 golle ligde en çok gol atan takım olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular attıkları 21 golle 18 takımdan daha fazla gol attı.

Goller ve asistlerde aynı isimlerden

Karadeniz ekibinde Bakasetas attığı 7 golle takımın en skorel oyuncusu oldu. Bu oyuncuyu 5 golle Nwakame, 4 golle Cornelius, 2'şer golle Gervinho ve Djaniny, 1 gol ile de Hamsik takip etti. Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür 1'er gol attı. En çok asist yapan oyuncular listesinde ise 4 asist ile Hamsik yer alırken, Bakasetas ve Nwakaeme 3, Cornelius, Djaniny, Gervinho ve Abdulkadir Ömür'den ise birer kez golü hazırlayan isim oldu.

18 takımdan daha fazla gol attılar

Trabzonspor'un gol yollarındaki etkili isimleri Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Gervinho, Djaniny ve Hamsık, 21 gole imza atarak Süper Lig'de mücadele eden 18 takımdan daha fazla gol attılar. Ligde Beşiktaş 21 gol atarken, Aktaş Hatayspor 20 gol, Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor, Karagümrük ve Medipol Başakşehir 18 gol, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Altay ve Kayserispor 17 gol, Sivasspor 15 gol, Gaziantep FK ve Antalyaspor 14 gol, Malatyaspor ve Kasımpaşa 12 gol, Göztepe ve Çaykur Rizespor 11 gol, Giresunspor ise 7 gol attı. - TRABZON

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Karadeniz, Gervinho, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı 12:53 Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, Libya'daki 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz 12:41 Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi 12:22 Gelen ziyaretçiler fark etti! Ahmet Kaya'nın mezarı tahrip edildi
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! 11:13 Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiye siyasi yasak gelecek 11:05 HDP'nin kapatma sonrası planı tehlikede! Eğer iddianame kabul edilirse, 451 kişiye siyasi yasak gelecek Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor 10:48 Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor
Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda 10:04 Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı 09:54 Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak Kaldı son bir sınav! Karadağ'la oynayacağımız maçta Alman hakem düdük çalacak         
13:38
Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor Galatasaray'da bir devrin sonu! Arda Turan futbolu bırakıyor         
12:47
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi         
11:55
Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi Nefes kesen görüntüler! Kahraman Türk komandosu teröristlerin inlerine girdi         
11:06
Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü Yer yine Adana ama bu kez katil olan evlat! Tartıştığı babasını, banyoda boğazını keserek öldürdü         
10:59
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır Cemil Çiçek'ten çok net 50+1 çağrısı: İleride üstesinden gelinemeyecek sorunlar yaratır         
08:36
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 13:46:21. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement