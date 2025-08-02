Trabzonspor'un 58'inci kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika
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Trabzonspor'un 58'inci kuruluş yıldönümü kutlandı

Trabzonspor\'un 58\'inci kuruluş yıldönümü kutlandı
02.08.2025 13:39
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Trabzonspor'un 58'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Trabzon spor'un 58'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un kuruluşunun kolay olmadığını ve bir şehrin sessiz çığlığı olduğunu söyleyerek "Trabzonspor; Karadeniz dalgaları gibi coşkulu, Trabzon gibi mağrur, halkı gibi vakur, imkansızlıkların içinden doğan mucizenin adıdır. Sırtını yalnızca şehrinin dağlarına, yüreğini halkının sevgisine yaslayan bir büyük çınardır" dedi.

Trabzonspor'un 58'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri sabah düzenlenen törenle başladı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende Trabzonspor camiası bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören ile Kulüp Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kulüp yöneticileri, divan kurulu üyeleri, Trabzonspor alt yaş kategorisindeki sporcular ve taraftarların katıldığı programda, Trabzonspor'un şehir için taşıdığı anlam ve tarih boyunca gösterdiği başarılar vurgulandı.

SİBEL SUİÇMEZ: TRABZONSPOR BİR DESTANDIR

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez konuşmasında Trabzonspor'un bir destan olduğunu dile getirerek, kulübün emeğin ve inancın simgesi olduğunu söyledi. Suiçmez, "Trabzonspor bir isyandır, Trabzonspor bir inançtır, Trabzonspor bir emektir, Trabzonspor bir destandır. Yazılımı çok eskilere dayanan ancak 58 yıl önce vücut bulan ve ileriye doğru da destanı devam edecek çok büyük bir destandır. Bunun gururu da hepimize aittir. Bugün Trabzonspor her şeye rağmen ayakta kalabilmişse bugün her şeye rağmen Trabzonspor en baş için güreşiyorsa, şampiyonluk hedefliyorsa bu bizim damarlarımızdaki kandan aldığımız güçten meydana gelmektedir. O nedenle kuruluşundan bugüne kadar Trabzonspor'umuzun şekillenmesine, şampiyon olmasına, şampiyon kalmasına neden olan, emeği geçenlere bir kez daha şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Biz biliyoruz ki Trabzonspor sevdası bitmez. Bu doğrultuda bugün görevde bulunan Trabzonspor başkanı ve yöneticilerine başarılar diliyorum. Bize düşen görev, ne olursa olsun Trabzonspor'umuzun başarısı için elini taşına altına koyan herkesin yanında durmaktır. Trabzonspor bitmeyen bir sevdadır ben de nice yıllara nice yaşlara Trabzonspor'um diyorum" dedi.

TRABZONSPOR DİVAN KURULU BAŞKANI MAHMUT ÖREN: TRABZONSPOR BÜYÜK ÇINARDIR

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor'un kuruluşunun kolay olmadığını ve bir şehrin sessiz çığlığı olduğunu dile getirdi. Ören, "Bugün 58 yıllık kutlu yürüyüşün ilk adımının atıldığı gündür. Trabzonspor 1967 yılında İstanbul'un 3 büyük kulübünün hüküm sürdüğü bir futbol ikliminde doğdu. Kökleri 20'nci yüzyılın ilk yıllarına dayanan Trabzonspor'un kuruluşu hiç de kolay olmadı. Ayrılıklar, dirençler, çekişmeler ve imkansızlıklar vardı. Ancak her zorluğun üstüne Trabzon'un inadını, Karadeniz'in asi ruhunu, Anadolu'nun direngen gücünü koyarak aştı bu camia. Trabzonspor; yalnızca bir spor kulübü değil. Yok sayılan bir coğrafyanın, görmezden gelinen bir şehrin sessiz çığlığıydı Trabzonspor'un doğuşu. Şehrin sokaklarından, köy kahvelerinden, okul sıralarından, meydanlarından yükselen 'biz de varız' haykırışıydı. 1967 yılında umutlar yeniden şekillendi ayrı düşmüş renkler bir araya geldi; kırgınlıklar, sevdada birleşti. O gün, Karadeniz kıyısında bir kulüp değil, bir inanç kuruldu. İstanbul'un görkemli balo salonlarında senaryo yazanlara karşı, mahalle aralarında top koşturan Trabzon çocukların yazdığı bir hikayeydi bu; onlar skor değil itibarın peşindeydiler. Sahaya her çıktıklarında yalnızca rakiplerini değil; kendilerine biçilen kadere de meydan okudular. ve başardılar. Trabzonspor; Karadeniz dalgaları gibi coşkulu, Trabzon gibi mağrur, halkı gibi vakur, imkansızlıkların içinden doğan mucizenin adıdır. Sırtını yalnızca şehrinin dağlarına, yüreğini halkının sevgisine yaslayan bir büyük çınardır" diye konuştu.

'TRABZONSPOR BİR MARKA'

Trabzonspor Kulubü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, yoğun programı nedeniyle programda bulunamayan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın selamlarını ve kuruluş yıldönümü vesilesiyle camiaya tebriklerini iletti. Ertürk, Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü değil, şehrin en büyük markası olduğunu belirterek, camianın bordo-mavi renklere olan bağlılığının altını çizdi. Ertürk, "Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil bir şehrin en büyük ve dünyaca en bilinen markası, milyonların ortak tutkusu, gururu, umudu ve kimliğidir. Şartlar ne olursa olsun yok olmayan mücadele gücü, bitmeyen azmi, örnek kimliği ve büründüğü bordo-mavi renklerle 'Bize Her Yer Trabzon' diye haykırarak herkesin ve her kesimin gıpta ile baktığı ortak değerimizdir. Kuruluşundan bugüne kadar nice zaferlere imza atan, Türk futbolunda şampiyonluğu ilk kez İstanbul dışına taşımakla kalmayıp, yurt içi ve yurt dışında da büyük başarılara imza atarken gençlerimize de ilham veren bir marka haline gelen Trabzonspor tutkusunu şartlar ne olursa olsun taraftarında, sevenlerinde hep güçlü ve dimdik artmaya devam edeceğinden asla kuşkunuz olmasın. Bu anlamlı günde başta kurucu büyüklerimizi, şampiyon takımlarımızın kahramanlarını ve kulübümüz için her aşamada emek vermiş herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. Aynı zamanda bugün burada bulunan bütün katılımcılara, gönlünü Trabzonspor'a adamış taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice 58 yıllara ulaşmak, daha büyük başarılara imza atmak dileği ile" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda da etkinliğe katılanlar birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'un 58'inci kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

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