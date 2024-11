Trabzonspor\'un Büyük Vergi Borcu

Spor

TRABZONSPOR Olağan Divan Kurulu Toplantısı Başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Ertuğrul Doğan Trabzonspor Kulübü'nün büyük bir vergi borcu olduğunu söyledi. Doğan, "Kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün seçimsiz Olağan Divan Kurulu Toplantısında açıklamalarda bulundu. Amacının Trabzonspor'un ekonomisini sürdürülebilir ve kulübü yürütülebilir bir hale getirmek olduğunu söyleyen Doğan, üç tane bedelli sermaye artırımı ile kasaya 9 milyar TL'ye yakın bir para soktuklarını dile getirdi. Kulübün önündeki en büyük problemin vergi borcu olduğunu ifade eden Başkan Doğan, göreve devam etmeleri halinde önümüzdeki yıl borçsuz bir Trabzonspor'u konuşuyor olacaklarını dile getirdi. Doğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

'ÖNÜMÜZDEKİ YIL BORÇSUZ BİR TRABZONSPOR'U KONUŞUYOR OLACAĞIZ'

"Geliri mevcut faizinin yüzde 10'unu karşılayabilecek bir kulübü, şu an itibariyle tüm bankaların elinden bir şekilde kurtarmış olduk. Trabzonspor'un bankalara yılda 700-800 milyon TL arasında olan faiz yükünü ortadan kaldırdık. Geldiğimiz günden beri özellikle bugüne kadar Türk futbol tarihindeki en önemli stat sponsorluğunu gerçekleştirdik. Bunun yanında SPK ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kulübümüzün değerli çalışanları ile beraber üç tane bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdik. Bu sermaye artırımları ile beraber kasamıza 9 milyar TL'ye yakın bir para soktuk. Takdir edersiniz ki biz bunları başaramasaydık, şu anki mevcut durumumuz üzerine gelecek 9 milyar TL ve faizleri ile beraber kulübümüzün, nasıl bir ekonomik kaos ortamı içerisinde kalacağını sizlerin takdirine sunuyorum. Ama dediğim gibi, biz bu yükten kulübümüzü tüm Trabzonspor camiasının, sevenlerin desteği ile beraber belli bir noktaya getirdik. Bitti mi? Bitmedi. Trabzonspor'un yaklaşık olarak 24-25 yılda üst üste gelen sizlerin de gayet net bildiği çok büyük bir vergi borcu var. Vergi borcunun dışında bizim piyasaya kalan borcumuz 1 milyar TL seviyelerinde. Ama ülkemizin içinde bulunduğu durum ve mevcut vergi borcunun da %50'nin üzerinde bir faizle şu anda faizlendirilmesi nedeniyle kulübümüzün önündeki en büyük problem vergi borcudur. Ben kendi iş hayatımda hayatımı 3-4 yıllık plan içerisinde götürdüm. İlk geldiğimiz zaman dahil olmak üzere önümüzdeki yıl içerisinde bu borcun nasıl kapatılacağının planlamasını da yapmış bulunmaktaydık. Şu an itibariyle, daha öncekileri nasıl yaptıysak bunların da kapatılması ile alakalı planlamalarımız tamamıyla hazır. Ne yapacağımızı çok net biliyoruz. Dolayısıyla, nasip eder bu göreve devam edersek önümüzdeki yıl şu ana kadar gittiği süreçteki gibi bir aksilik yaşamazsak borçsuz bir Trabzonspor'u sizlerle beraber konuşuyor olacağız.

'ASIL SORUN GELİR GİDER DENGESİZLİĞİ'

Trabzonspor'un asıl önemli konularından bir tanesinin de gelir-gider dengesizliği olduğunu söyleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu sorunu sürekli olarak anlattığını belirtti. Doğan, "Trabzonspor'un gelirleri ile giderleri arasında yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir fark var. Biz, nasip ederde, önümüzdeki yıl bu borcu kapatırsak ama bir-iki yıl bir hamle yapamazsak iki-üç yıl sonra aynı borcu tekrar Trabzonspor camiası konuşur hale gelecektir. Bu kimsenin aklından lütfen çıkmasın. Ben bu borcu bitirsem de Trabzonspor camiası gelir-gider dengesi arasındaki farkı düzeltemediği müddetçe iki-üç yıl içerisinde aynı borç aynı seviyeye gelecektir. Benim ve yönetim kurulumun bununla alakalı planlamaları neler? Çok önemli 4 arazi üzerinde çalışıyoruz. Burada net bilgileri vermem mümkün değil ama önümüzdeki aylar içerisinde ben tüm Trabzonlulara, çok değerli Trabzonsporlulara, bürokratlarımıza ve milletvekillerimize açık açık bir çağrı yapacağım ve hepsini Trabzon'da toplayacağım. Tüm Trabzonspor camiası olarak biz bu arazileri almak durumundayız. Biz de kendimize gelir getirecek projeler geliştirmek zorundayız. Bu yorum değil bir zorunluluktur" diye konuştu.

'SİYASETİN TAKIMI TRABZONSPOR DEĞİLDİR'

Trabzonspor ile ilgili bazı söylemler olduğunu ifade eden Doğan şöyle konuştu: "Zaman içerisinde, özellikle son 20-25 yıla baktığınız zaman Trabzonspor için herkes bir şeyler söylüyor; yok siyasetin takımı falan anlatılıyor. Ben her gittiğim yerde söylüyorum, siyasetin takımı Trabzonspor değildir. Son 29 yılda onlarca araziyi alan İstanbul takımlarıdır. Ben, "Bunları niye aldılar?" demiyorum; alan yönetimleri de saygıyla karşılıyorum. İş bilenindir her zaman. Dolayısıyla, ben de çok değerli başkanlarımız, yöneticilerimiz oldu; eminim ki onlar da muhakkak talep etmişlerdir bir şekilde ama bunlar gerçekleşmedi. Trabzonsporumuz, 29 yıl önce aldığı arazinin dışında herhangi bir arazi eline geçmedi. Dolayısıyla, bunun artık dönmesi gerekiyor. Trabzonspor camiası hep bir araya gelip gelir getirici projeleri yapmak zorunda. Bu gelir-gider arasındaki dengeyi ancak şu saatten sonra böyle büyük büyük paraları içeri sokarak, sürekli gelir getirici kira gelirleri gibi içeride bulundurarak kapatabiliriz. Bunun dışında Trabzonspor Koleji projemizden bahsetmiştik, bununla ilgili her şeyimiz hazır. Önümüzdeki hafta inşallah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bize yer tahsisi ile alakalı bilgileri verdikten sonra sizlere, Trabzonspor camiasına bu projelerle ilgili neler hedeflediğimizi, neler yapmamız gerektiğini tek tek anlatacağız. Yine biz gelirken basketbol demiştik; zamanını fırsatını bulursak Trabzon'a kazandırmak istediğimizi söylemiştik, bunu da yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde bir üst lige tekrar çıkacağız, orada da mücadelemizi sürdüreceğiz."

'SAHA SONUÇLARINI KABULLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Saha sonuçları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Doğan, "Biz geçtiğimiz yıl ligi üçüncü bitirdik, bu yıl sonuçlar ortada. Hoca değişikliğimiz oldu. Bu konuda tüm Trabzonspor camiasına açık ve net şekilde söylemem gerekirse, mahcubum. Ben ve yönetim kurulumuz olmak üzere böyle bir durumu kabullenmemiz mümkün değil. Dolayısıyla, bizi bu durumdan çıkaracak olan sayın Şenol Güneş ile tekrar anlaştık. Sayın Şenol Güneş, bu efsaneyi yaratanların başında gelen oyuncularımızdan bir tanesiydi. Hem Trabzonspor'da hem de bir İstanbul takımında şampiyonluk yaşadı. Çok önemli başarılar elde etti. Ben Şenol Güneş'e sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Muhakkak ki Trabzonspor camiasının, taraftarının istediği saha sonuçlarını bir an önce gerçekleştirecektir. Bizden Şenol Hocamızın ne talebi olursa olsun, kendisinin ve ekibinin takip edeceği oyuncularla ilgili bize bilgiyi verdiği an Trabzonspor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu bununla alakalı bütçeyi bir şekilde bulup bu transferleri gerçekleştirecektir. Saha sonuçları ile alakalı, tabii bütçelerdeki farklılıklar dikkatinizi çekiyordur. Biz en son şampiyon olduğumuz yılda ikinci olan takımla aramızda 10 milyon Euro'luk bir bütçe farkı vardı. Artık takım bütçemizin 6-7 katı takımlarla mücadele içerisindeyiz. Zaman içerisinde yaptıkları projeler ve sponsorluklarla ciddi anlamda gelir elde ediyorlar. Tabii bu gelir-gider arasındaki fark, takımlar arasında yansıyor. Bizim dediğimiz gibi en önemli konumuz, öncelikle vergi ve piyasaya kalan borçlardan kurtulmak; daha sonra gelir getirici projelerle aradaki farkı kapatmak ve camianın desteğini de arkasına alarak tekrar bu yarışın içerisinde onlarla aynı güçte mücadelenin içerisine girmek. Bizim tek hedefimiz şu anda bu. Bizim ve Trabzonspor'un olmazsa olmazı altyapıdır. Ben ve yönetim kurulum olmak üzere akademiye ve amatör takımlarımıza çok daha fazla destek vereceğiz. Bugüne kadar çok önemli destek verdik ama bu desteği artırarak devam edeceğiz. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz çok önemli projeler var. Akademinin başına efsanelerimizden Sayın Güngör Şahinkaya'yı getirdik. A Takımın başında Sayın Şenol Güneş. Benim onlara herhangi bir futbol aklı verme şansım yok. Ama kendilerinin camiamızda şehrimizde yaptıkları belli. Bundan sonra benden ve yönetim kurulumuzdan akademi ve A Takım ile ilgili ne istiyorlarsa ben tek tek yerine getireceğim" dedi.

DİVAN BAŞKANI ÖREN: TRANSFERLERİ MENAJERLER YA DA TEKNİK DİREKTÖRLER DEĞİL YÖNETİM KURULULLARININ KENDİ İÇİNDE OLUŞTURDUĞU BİR EKİP YAPMALI

Trabzonspor Kulübü'nün seçimsiz olağan divan genel kurulu Başkan Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören bordo-mavili takımın Avrupa Kupaları'na erken veda etmesi ve ligde aldığı kötü sonuçlara değinerek, "Bize düşen görev, her koşulda kulübümüzün yanında olmak hem hocamızın hem oyuncularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek hem de başkanımızla birlikte yönetim kurulumuzun sarf ettiği emeğe sahip çıkmaktır" dedi. Son dönemlerde saha sonuçları nedeniyle özellikle sosyal medya aracılığıyla gelen eleştirilere de değinen Ören, hakaret içeren ve kişilik haklarını yok sayan söylemleri kınadıklarını dile getirdi. Son üç yılda toplam 50'ye yakın futbolcuyla sözleşme imzalandığını ve bu süre zarfında yine 50'ye yakın oyuncuyla da yolların ayrıldığını hatırlatan Ören, "Bu tablo bize şunu hatırlatıyor, transferler, menajerler ya da teknik direktörler değil, geçmişte olduğu gibi yönetim kurullarının kendi içinden oluşturduğu bir ekip tarafından yapılmalıdır. Transfer yapılırken sadece oyuncunun iyi olmasının yetmediği, karakterli ve uyumlu olmasının da göz önünde bulundurulması gerektiği önem arz etmektedir. Bu nedenle kulüp ekonomisini çok etkileyen transferlerde daha hassas davranmak zorundayız" dedi.

Denetim Kurulu İdari ve Mali Raporu hakkında bilgi veren Muhammet Zeki Paşaoğlu, Trabzonspor'un borcunun 3 milyar 883 milyon 309 bin 913 TL olduğunu söyledi.

Paşaoğlu bordo-mavili kulübün borçlarının içindeki en yüksek borç kaleminin vergi, SSK ve yapılandırma tutarı olan 1 milyar 515 milyon Türk Lirası olduğunu ifade etti.