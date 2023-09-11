Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi

Arsenal ile sözleşmesini feshederek Trabzonspor'a imza atan Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi. Dünyaca ünlü futbolcu, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarın yoğun desteğiyle karşılandı.

"BİZE HER YER TRABZON"

Transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Pepe, "Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmazdı. Transfer süreci iyiydi. Trabzonspor bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara üçlü çektiren Pepe, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

PEPE'NİN MALİYETİ

Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildirimde, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ve 1.600.000.-Eur imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.