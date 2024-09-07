Trabzonspor ve Partizan Arasında Jesic Anısına Futbol Müsabakası Düzenlendi - Son Dakika
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Trabzonspor ve Partizan Arasında Jesic Anısına Futbol Müsabakası Düzenlendi

Trabzonspor ve Partizan Arasında Jesic Anısına Futbol Müsabakası Düzenlendi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Miodrag Jesic anısına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Trabzonspor takımı ile Partizan takımı arasında futbol müsabakası düzenlendi. Maç öncesinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve heyeti Jesic'in kabrini ziyaret etti.

07.09.2024 11:07  Güncelleme: 11:09
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Trabzon spor'un eski futbolcusu Miodrag Jesic anısına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Trabzonspor takımı ile Partizan takımı arasında futbol müsabakası düzenlendi.

2022 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda eden Trabzonspor'un eski futbolcusu Miodrag Jesic anısına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen futbol maçı öncesinde, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet şehirdeki Osmanlı eserlerine ziyaretlerde bulundu, ardından Jesic'in kabri ziyaret edilerek çiçek bırakıldı.

Başkan Ahmet Metin Genç ve beraberindeki Trabzonspor takımı ardından Partizan Stadyumu'na giderek Partizan veteran takımı ile futbol maçı gerçekleştirdi. Jesic için saygı duruşuyla başlayan müsabakada Trabzonspor takımında Başkan Genç'in yanı sıra önceki dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, önceki dönem AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, önceki dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, önceki dönem AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanakçı, önceki dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ali Sırakaya, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Trabzonspor Eski Başkan Yardımcısı iş insanı Coşkun Bülbül, iş insanı Adnan Bayram, Trabzonspor yönetim kurulu eski üyesi Şenol Kaynar, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcularından Hami Mandıralı, Hasan Şengün (Dobi Hasan), Özer Hurmacı, Mesut Ataseven, Semavi Uzun, Soner Boz, Mehmet Zengin ile İsmail Coşkun forma giyerken Kazım Kırcı da antrenör olarak görev aldı. Maçı izleyenler arasında Türkiye'de futbol oynamış Cevad Prekazi ile kaleci Rade Zalad da yer aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, maçla ilgili yaptığı açıklamada "Trabzonspor'un eski futbolcusu Miodrag Jesic'in anısına düzenlenen özel maçta, Sırbistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Belgrad'da gerçekleştirdiğimiz kültürel ziyaretler, iki ülke arasındaki tarihi bağları ve dostluk köprülerini daha da güçlendirdi. Futbol sadece bir spor değil, aynı zamanda milletleri bir araya getiren, dostlukları pekiştiren evrensel bir dil. Trabzon ve Partizan takımları arasındaki bu güzel mücadele, hem Jesic'i anmak hem de dostluk bağlarımızı pekiştirmek adına anlamlı oldu. Bize gösterilen sıcak misafirperverlik için de çok teşekkür ediyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Trabzonspor ve Partizan Arasında Jesic Anısına Futbol Müsabakası Düzenlendi - Son Dakika
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