Trabzonspor Ziraat Kupası\'nın Sahibi

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

TRABZONSPOR: Onana-Pina, Nwaiwu, Savic(Dk. 56 Ozan Tufan), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov(9O+2 Oulai), Muçi(90+2 Salih Malkoçoğlu), Augusto (90+5 Umut Nayir), Onuachu.

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır-Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 85 Bjorlo), Melih, Deniz, Gonçalves (Dk. 90 Svendsen), Bardhi (Dk. 80 Kramer), Muleka.

GOLLER: Dk. 17 Onuachu, Dk. 79 Onuachu(P) (Trabzonspor), Dk. 50 Muleka (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Bouchouari, Savic, Onuachu, Pina, Nwaiwu, Oulai (Trabzonspor), Uğurcan, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Berkan Kutlu, Adil Demirbağ (Konyaspor)

Antalya'da oynanan 64'üncü Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

1'inci dakikada Konyaspor taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle mücadele hakem Halil Umut Meler tarafından durduruldu.

10'uncu dakikada ceza alanı dışarısı tam cephede topu önünde bulan Muçi'nin sert vuruşu yandan auta çıktı.

17'nci dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasına altı pas içerisinde ayağının içiyle sert vuran Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

18'inci dakikada topu kapan ve hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Zubkov'un sert şutunu kaleci Bahadrı tokatlayarak kurtardı.

25'inci dakikada Uğurcan Yazgılı'nın sol kanattan sol ayağıyla arka direğe ortasına Bardhi'nin gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

36'ncı dakikada Trabzonspor'da sol kanatta Mustafa'nın ceza alanı içerisine ortasına ceza alanı içerisi altı pasın hemen önünde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

50'nci dakikada gelişen Konyaspor atağında sol kanattan Bardhi'nin açtığı ortaya arka direkte iyi yükselen Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana direk dibinde topa müdahale etti. Dönen topu önüne iyi alan Muleka, rakibini geçtikten sonra dönerek sağ ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-1.

54'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Folcarelli'nin müdahalesiyle Adil yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

58'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin vuruşu sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Devam eden pozisyonda Jevtovic kafayla topu ceza alanına çevirirken, Nagalo'nun kafa vuruşunu kaleci Onana kornere çeldi.

68'inci dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Augusto'nun bu vuruşu ise kalenin hemen yanından auta gitti.

76'ncı dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Zubkov'un ortasında Jevtovic, kale sahasında topa elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

82'nci dakikada Muleka'nın kaleyi cepheden gören ve çok uzaklardan sert şutunu kaleci Onana kurtardı.

Mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, bordo mavili takım Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.