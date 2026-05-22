Trabzonspor Ziraat Kupası'nın Sahibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor Ziraat Kupası'nın Sahibi

Trabzonspor Ziraat Kupası\'nın Sahibi
22.05.2026 23:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Antalya'da düzenlenen finalde Konyaspor'u 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı.

STAT: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

TRABZONSPOR: Onana-Pina, Nwaiwu, Savic(Dk. 56 Ozan Tufan), Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov(9O+2 Oulai), Muçi(90+2 Salih Malkoçoğlu), Augusto (90+5 Umut Nayir), Onuachu.

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır-Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 85 Bjorlo), Melih, Deniz, Gonçalves (Dk. 90 Svendsen), Bardhi (Dk. 80 Kramer), Muleka.

GOLLER: Dk. 17 Onuachu, Dk. 79 Onuachu(P) (Trabzonspor), Dk. 50 Muleka (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Bouchouari, Savic, Onuachu, Pina, Nwaiwu, Oulai (Trabzonspor), Uğurcan, Jevtovic, Deniz Türüç, Gonçalves, Berkan Kutlu, Adil Demirbağ (Konyaspor)

Antalya'da oynanan 64'üncü Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

1'inci dakikada Konyaspor taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle mücadele hakem Halil Umut Meler tarafından durduruldu.

10'uncu dakikada ceza alanı dışarısı tam cephede topu önünde bulan Muçi'nin sert vuruşu yandan auta çıktı.

17'nci dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasına altı pas içerisinde ayağının içiyle sert vuran Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

18'inci dakikada topu kapan ve hızlı atağa çıkan Trabzonspor'da Zubkov'un sert şutunu kaleci Bahadrı tokatlayarak kurtardı.

25'inci dakikada Uğurcan Yazgılı'nın sol kanattan sol ayağıyla arka direğe ortasına Bardhi'nin gelişine vuruşu üstten auta çıktı.

36'ncı dakikada Trabzonspor'da sol kanatta Mustafa'nın ceza alanı içerisine ortasına ceza alanı içerisi altı pasın hemen önünde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci kurtardı.

50'nci dakikada gelişen Konyaspor atağında sol kanattan Bardhi'nin açtığı ortaya arka direkte iyi yükselen Muleka'nın vuruşunda kaleci Onana direk dibinde topa müdahale etti. Dönen topu önüne iyi alan Muleka, rakibini geçtikten sonra dönerek sağ ayağıyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-1.

54'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Folcarelli'nin müdahalesiyle Adil yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

58'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Bardhi'nin vuruşu sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Devam eden pozisyonda Jevtovic kafayla topu ceza alanına çevirirken, Nagalo'nun kafa vuruşunu kaleci Onana kornere çeldi.

68'inci dakikada Pina'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Augusto'nun kafa vuruşunu kaleci Bahadır kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Augusto'nun bu vuruşu ise kalenin hemen yanından auta gitti.

76'ncı dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Zubkov'un ortasında Jevtovic, kale sahasında topa elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi.

79'uncu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

82'nci dakikada Muleka'nın kaleyi cepheden gören ve çok uzaklardan sert şutunu kaleci Onana kurtardı.

Mücadele 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona ererken, bordo mavili takım Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Ziraat Kupası'nın Sahibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
İstanbul’da yoğun sis etkili oldu İstanbul'da yoğun sis etkili oldu
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Hakkari’de 6 bina tahliye edildi Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
21:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu görevden aldı
Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nu görevden aldı
21:12
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 23:57:03. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor Ziraat Kupası'nın Sahibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.