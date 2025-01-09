Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Galibiyetle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Galibiyetle Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası\'na Galibiyetle Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral buldu. Bu galibiyet, ligde zor günler geçiren bordo-mavililere umut verdi.

09.01.2025 11:58  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek, ligde aradığı morali kupada buldu.

Süper Lig'de ilk yarıda bir türlü istenen performansı sergileyemeyen ve alt sıralara demirleyen Trabzonspor'da kupa serüvenine galibiyetle başlanması moral oldu. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu galibiyetle rahat nefes aldı.

Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinde, alınan galibiyetle yüzler güldü. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda kalan maçlarını İskenderunspor ve Rizespor ile yapacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan kentte yayın yapan yerel basın, bordo-mavili takımın Kupa'da aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Sonnokta: Fırtına Kupada güldü

Günebakış: Trabzon'a Kupa morali

Ekspres: 10'a Kafayı taktık

Karadeniz: Nwakaeme girdi fırtına koptu

Taka: Fırtına Kupa'da coştu

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Galibiyetle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:01:52. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'na Galibiyetle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.