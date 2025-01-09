Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası\'na Galibiyetle Başladı

Spor

TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek, ligde aradığı morali kupada buldu.

Süper Lig'de ilk yarıda bir türlü istenen performansı sergileyemeyen ve alt sıralara demirleyen Trabzonspor'da kupa serüvenine galibiyetle başlanması moral oldu. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu galibiyetle rahat nefes aldı.

Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinde, alınan galibiyetle yüzler güldü. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda kalan maçlarını İskenderunspor ve Rizespor ile yapacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan kentte yayın yapan yerel basın, bordo-mavili takımın Kupa'da aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Sonnokta: Fırtına Kupada güldü

Günebakış: Trabzon'a Kupa morali

Ekspres: 10'a Kafayı taktık

Karadeniz: Nwakaeme girdi fırtına koptu

Taka: Fırtına Kupa'da coştu