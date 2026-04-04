Trabzonspor\'dan Galatasaray\'a üst üste sansasyonel göndermeler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek sahadan zaferle ayrılırken, maç sonu sosyal medya paylaşımlarıyla ezeli rakibine göndermelerde bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından üst üste yapılan paylaşımlar, kısa sürede binlerce etkileşim alarak geceye damga vurdu.

''BİZİM ŞEHRİMİZ, BİZİM KURALLARIMIZ''

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başlayan Trabzonspor ekibi, galibiyet sevincini çarpıcı ifadelerle paylaştı. İlk olarak "Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız!" mesajıyla Akyazı'daki hakimiyetine vurgu yapan Karadeniz ekibi, ardından Galatasaray'ın mağlubiyetine atıfta bulunarak "Bu şehir bazen de ağlatır" paylaşımını yaptı.

''TEK VE GERÇEK KRAL''

Gecenin en dikkat çeken paylaşımı ise takımın golcü ismi Paul Onuachu üzerinden geldi. Nijeryalı yıldızın fotoğrafını paylaşan bordo-mavililer, "Ligin tek ve gerçek kralı" ifadesini kullanarak rakiplerine mesaj gönderdi.