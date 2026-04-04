Trabzonspor'dan Galatasaray'a üst üste sansasyonel göndermeler
Trabzonspor'dan Galatasaray'a üst üste sansasyonel göndermeler

04.04.2026 22:30
Trabzonspor Kulübü, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı rakibine gönderme yapan bordo-mavililerin paylaşımlarında ''Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız!'', ''Bu şehir bazen de ağlatır'' ve Onuachu'nun resmi kullanılarak ''Ligin tek ve gerçek kralı'' ifadeleri yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek sahadan zaferle ayrılırken, maç sonu sosyal medya paylaşımlarıyla ezeli rakibine göndermelerde bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından üst üste yapılan paylaşımlar, kısa sürede binlerce etkileşim alarak geceye damga vurdu.

''BİZİM ŞEHRİMİZ, BİZİM KURALLARIMIZ''

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte kutlamalara başlayan Trabzonspor ekibi, galibiyet sevincini çarpıcı ifadelerle paylaştı. İlk olarak "Bizim şehrimiz, bizim kurallarımız!" mesajıyla Akyazı'daki hakimiyetine vurgu yapan Karadeniz ekibi, ardından Galatasaray'ın mağlubiyetine atıfta bulunarak "Bu şehir bazen de ağlatır" paylaşımını yaptı.

''TEK VE GERÇEK KRAL''

Gecenin en dikkat çeken paylaşımı ise takımın golcü ismi Paul Onuachu üzerinden geldi. Nijeryalı yıldızın fotoğrafını paylaşan bordo-mavililer, "Ligin tek ve gerçek kralı" ifadesini kullanarak rakiplerine mesaj gönderdi.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a üst üste sansasyonel göndermeler

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    boş 12 36 Yanıtla
    ozcan1974 ozcan1974:
    acı varmı acı 29 8
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Şampiyon olmadıktan sonra boş 17 21 Yanıtla
    ozcan1974 ozcan1974:
    siz kendiniz olacağınızı sanıyorsunuz gòztepem işini bilir sonra samsun Trabzonsporum da şampiyon olur 12 13
    Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    özcan kalbine iyi bak sezon sonunda tutmasın 5 8
  • Mr junker Mr junker:
    Helal olsun adamlara ucuz kadro ile nerelere geldiler . Avrupa'yı garantiledi 20 1 Yanıtla
  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Trabzonla ugrasanin cocigu olmaz diye bosuna denmiyor 3 1 Yanıtla
  • c9t2xjrp2q c9t2xjrp2q:
    son ağlayan iyi ağlar TÜRKİYEDİR GALATASARAY ;) 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
