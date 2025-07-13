Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2 yendi.
- Sarı-kırmızılı ekipte hazırlıklar devam edecek.
FENERBAHÇE
- Fenerbahçe, hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.
-Sarı-lacivertliler, yarın Portekiz'e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşılaşacak.
20.30 Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenlenecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI
22.00 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile PSG karşı karşıya gelecek.
VOLEYBOL
- Kadınlar Milletler Ligi
21.00 Sırbistan - Türkiye
TENİS
18.00 Wimbledon Tek Erkekler Finali'nde Jannik Sinner ile Carlos Alcaraz karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Transfer Çalışmaları ve Hazırlık Maçları - Son Dakika
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